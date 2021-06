Malore mentre prepara il pranzo ai figli: morto sovrintendente capo della Polizia

Un sovrintendente capo della polizia di 59 anni è morto nella sua abitazione di Casale sul Sile, in provincia di Treviso, dopo essere stato colto da un malore.

Colto da un improvviso malore mentre preparava il pranzo per i figli. È morto così, davanti ai suoi familiari, un sovrintendente capo della Polizia di 59 anni. Il dramma si è consumato nella tarda mattinata di lunedì in un’abitazione di Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Presso l’appartamento sono arrivati gli operatori sanitari del Suem 118 che hanno provato a rianimare il 59enne, ma ogni sforzo è risultato vano. La morte del poliziotto, in servizio all’aeroporto Marco Polo di Venezia, ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale.

Treviso, malore mentre prepara il pranzo ai figli: muore sovrintendente capo della polizia

Dramma a Casale sul Sile, comune in provincia di Treviso, dove nella tarda mattinata di lunedì 31 maggio è morto, nella sua abitazione, un sovrintendente capo della polizia.

Leggi anche —> Scontro tra due auto sulla statale: morto un ragazzo, due feriti gravi

Marco Morin, 59enne in servizio alla polizia di frontiera dell’aeroporto Marco Polo, secondo quanto riporta la redazione de Il Corriere Veneto, ha accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra sotto gli occhi attoniti dei suoi due figli di 13 e 20 anni a cui stava preparando il pranzo.

Chiamati i soccorsi, presso l’appartamento è arrivata un’ambulanza del Suem 118 con a bordo lo staff medico che ha provato a rianimare Morin. Purtroppo tutti i tentativi si sono rivelati vani ed il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Leggi anche —> Omicidio Emanuele Burgio, svolta nelle indagini: la confessione

La notizia della morte del sovrintendente capo, che lascia la moglie Cristina ed i due figli Matteo e Maria Rachele, ha sconvolto tutta la comunità locale. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi nelle scorse ore sui social network da parte di colleghi e conoscenti che hanno voluto ricordarlo. Morin, scrive Il Corriere del Veneto, ad agosto avrebbe compiuto 60 anni e sarebbe poi andato in pensione per dedicarsi alla sua famiglia.

I funerali di Morin si celebreranno domani, giovedì 4 giugno, alle ore 16 presso la chiesa di Casale sul Sile. Nella chiesetta dell’obitorio di Treviso, verrà allestita la camera ardente dalle 9:30 alle 15:30.