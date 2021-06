“Un Posto al Sole” anticipazioni 3 giugno: tensioni tra Patrizio e Rossella

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata. Patrizio e Rossella si sono lasciati quando lei ha scoperto del tradimento, ma potrebbero riavvicinarsi da qui a poco…

Vittorio e Speranza si sono baciati dopo che lui ha scoperto che Alex a Madrid si è innamorata di un altro ragazzo: nonostante questo, lui ha deciso di partire per la Spagna comunque per godersi una vacanza da solo. Ha trascorso gli ultimi mesi chiuso in casa ad aspettare la sua ex e adesso ha bisogno davvero di rimettersi in gioco. Speranza resterà davvero a Napoli ad aspettarlo?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Intanto Patrizio e Rossella si sono lasciati dopo che lei ha scoperto che lui l’aveva tradita con Clara. Davvero una brutta batosta, per lei, che si è ritrovata ad essere tradita per la seconda volta di fila dal ragazzo che amava. Prima di essere fidanzati, però, i due erano migliori amici. Vivendo nello stesso palazzo sono cresciuti insieme ed è per questo motivo che Rossella vorrebbe riuscire a recuperare perlomeno un rapporto di amicizia con il suo ex fidanzato: questo potrebbe creare dei problemi e soprattutto scatenare la gelosia di qualcuno che, da lontano, li osserva nell’ombra. Di chi si tratta?

Ai Cantieri, intanto, aumentano sempre di più le tensioni. Filippo deve decidere se partecipare al progetto imprenditoriale di suo padre, mentre Marina esce reduce da un incontro con Alberto Palladini e ora vuole trovare il modo per liberarsi di lui. Riuscirà nel suo intento?