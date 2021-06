Veronica Peparini bella e felice. La maestra di danza, sorella di Giuliano, tira fuori dalla scatola dei ricordi un momento prezioso

Veronica Peparini ci regala su Instagram un nuovo scatto. Una foto presa dall’album dei ricordi che per lei ha un significato importante. La mostra in un momento di felicità assoluta insieme a colui che da due anni è il suo compagno: il ballerino Andreas Muller.

Galeotta per loro è stata la scuola di “Amici” nella quale la coreografa insegna da tempo. Lei è la sorella di Giuliano Peparini, fino allo scorso anno, direttore artistico del talent show di Maria De Filippi. Andreas Muller è un suo ex allievo.

Veronica Peparini, il messaggio per il suo Andreas

Un messaggio dolce e commosso quello che Veronica Peparini ha confezionato su Instagram per il suo Andreas Muller. Il suo giovane compagno oggi compie gli anni e lei lo ha voluto omaggiare con una dedica social. Un messaggio pieno di amore, ammirazione e voglia di andare avanti in questo modo per tanto, tantissimo tempo.

La maestra di danza di “Amici” ha scelto una delle sue foto preferite, una delle primissime che ha scattato con il suo compagno conosciuto proprio nella scuola di talenti ideata da Maria De Filippi. Uno scatto un po’ sfocato, ma vero e spontaneo, nel quale il ballerino abbraccia la professionista e ride.

“Mi è sempre piaciuta tanto anche se te non ti piaci😂 – ha puntualizzato la Peparini – mi da’ il senso di tutto quello che siamo e che abbiamo vissuto fino a qui mi tieni stretta forte a te con un sorriso enorme che ti fa’ brillare quegli occhi vispi che hai……”.

A tutti spiega come loro due si siano conosciuti in due momenti diversi della propria vita ma nonostante questo hanno avuto il coraggio di stare insieme. “Anche se lo speravo non avevo il coraggio di sperarlo fino in fondo di essere insieme.. ma nonostante ciò’ mi hai travolto, coinvolto, amato! E ho superato con te tanti ostacoli!” ha spiegato la maestra.

Per il suo Andreas l’augurio che è lui possa realizzare tutti i suoi sogni e lei sarà al suo fianco a sorreggerlo.