Wanda Nara, outfit super attillato e quella scollatura esagerata – FOTO

Wanda Nara si prepara per partire ed i fans le augurano buon viaggio, l’outfit super attillato e la scollatura generosa non passano inosservati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

“La ragazza più felice al mondo” scrive Wanda Nara sul post pubblicato sui social ieri che ha letteralmente fatto impazzire il web e rendendo altresì orgogliosi – per spirito patriottico – i followers italiani. La bellissima argentina infatti si lascia fotografare a Milano, precisamente davanti ad uno dei simboli della città: il Duomo.

Di profilo, con tanto di super lente da sole nera abbinata a tutto l’outfit scelto per l’occasione. Come una turista felice di visitare un luogo, sceglie uno stile molto comodo ma che fa tendenza: leggings neri super attillati, t-shirt dello stesso colore con tanto di soggetto di fantasia – nello specifico Topolino – sneakers bianche ed una borsa azzurra con tanto di logo.

I commenti per la modella sono tanti; in più lingue, in tante ne elogiano lo stile…non è rimasta indifferente nemmeno Elettra Lamborghini. Ovviamente non mancano le critiche, ma quelle si sa…ci sono sempre.

Leggi anche -> Romina Power e la dedica strappacuore: il tempo vola “ma l’amore rimane”

Wanda Nara in viaggio, la scollatura fa impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Potrebbe interessarti anche —>>> “Supervivientes”, momento spiazzante in diretta per Valeria Marini. E’ la fine.

Wanda Nara poche ore fa ha annunciato sui social che sta per partire. In tanti ad augurarle il buon viaggio. Anche in questa occasione sceglie uno stile comodo per l’occasione. Ovviamente quello che balza subito agli occhi è la scollatura super generosa della bellissima latina che fa impazzire il web.

Anche in questo caso infatti le dichiarazioni d’amore non mancano, provenienti da tutte le parti del mondo. La Nara si conferma essere tra le bellezze acqua e sapone più ambite e desiderate nel nostro paese. Anche senza make-up il viso è semplicemente perfetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Uno stile che Wanda porta avanti post dopo post, sicuramente un’occasione per promuovere il viso fresco e senza prodotti eccessivi. Fantastica.