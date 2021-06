X Factor. L’edizione italiana anticipa tutti: una novità assoluta

X Factor. Il talent show che ha portato alla ribalta artisti incredibili si appresta a proporre una novità assolutamente inedita. Italia apripista

L’edizione italiana 2021 di X Factor si appresta a essere uno show ricco di cambiamenti che rivoluzioneranno interamente il format così come lo abbiamo conosciuto fino a ora.

I motori sono accesi e la programmazione è avviata. Con l’inizio della stagione autunnale scopriremo chi saranno gli artisti di cui ci innamoreremo e apprezzeremo le doti. Dal famoso talent show sono passati fior fiore di cantanti come Noemi, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Michele Bravi, (solo per citarne alcuni); come non citare anche i freschissimi vincitori dell’Eurovision Song Contest 2021, i Maneskin, che proprio a X Factor hanno avuto il loro battesimo musicale. L’edizione 2020 è stata vinta dalla giovanissima Casadilego.

La prima grande novità riguarda la conduzione. Abbiamo detto addio ad Alessandro Cattelan e daremo il benvenuto a Ludovico Tersigni.

Non è l’unico grosso cambiamento. L’edizione italiana sarà da apripista per una modifica rivoluzionaria nel regolamento. Scopriamo altro.

X Factor Italia: giudici riconfermati e cambio del regolamento

X Factor Italia ha riconfermato i giudici della passata edizione. Ritroveremo la strepitosa cantante Emma Marrone, il rapper e produttore discografico Hell Raton, il cantautore e frontman del gruppo alternative rock Afterhours, Manuel Agnelli e la pop star di fama internazionale Mika.

Dalle loro vive voci, direttamente dai canali ufficiali sui social network di X Factor Italia, è possibile scoprire la grossa novità nel regolamento che, al momento, è presente solo per l’edizione italiana.

“La musica sarà ancora più protagonista. Il talento sarà l’unico obiettivo, finalmente le squadre ci assomiglieranno davvero. Si abbattono i confini” – dicono insieme.

Non esisteranno più divisioni in categorie con etichette legate al genere, all’età e alla formazione. Addio quindi a “Under e over donna”, “Under e over uomo”, “Gruppi”. I giudici saranno liberi di seguire e mettere sotto la propria ala gli artisti che si presenteranno, seguendo unicamente il proprio gusto e la propria idea di musica.

“Sarà un nuovo X Factos, sarà la rivoluzione”. Attendiamo con impazienza la prossima avventura televisiva.