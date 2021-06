Aka7even, la proposta a Fedez e l’inaspettata risposta del rapper

Il giovane emergente Aka7even dopo l’esperienza di Amici si fa largo nel mercato discografico e lancia una proposta a Fedez. La risposta del rapper ha spiazzato tutti

È stato uno dei protagonisti indiscussi dell’ultima edizione di Amici dove è riuscito a fare il tanto desiderato salto. Luca Marzano, in arte Aka7even, ha conquistato il pubblico con il suo talento e la sua simpatia e sta raccogliendo ora i frutti del lavoro svolto all’interno del talent. Dopo aver ottenuto un disco di platino per il singolo “Mi manchi“, presentato nel corso del programma, spopola sulle piattaforme digitali con il brano estivo “Loca“. Pubblicato anche il suo omonimo album che ha debuttato al terzo posto nella classifica FIMI. Nuovi progetti all’orizzonte per il giovane che ha voluto lanciare una proposta a uno degli artisti italiani più di successo: Fedez.

Il botta e risposta tra Aka7even e Fedez: collaborazione in arrivo?

In attesa di iniziare a incontrare i suoi fan tramite gli instore che partiranno il 14 giugno nella città di Milano, Aka7even si è preso del tempo libero per dedicarsi alla sua famiglia. Nonostante il periodo frenetico e ricco di impegni continua tuttavia a dedicarsi alla musica, iniziando a sognare più in grande.

Il giovane non ha mai fatto mistero di voler collaborare con illustri nomi della musica italiana ma questa volta ha voluto prendere di petto la situazione. Sul profilo Twitter del cantante è apparsa una richiesta indirizzata a Fedez. “Ciao brodi. Collaboriamo?“, sono servite solo poche parole per scatenare l’entusiasmo generale.

Non sono mancati anche commenti ironici dei suoi fan che forse, esattamente come Aka7even non si aspettava una risposta da parte rapper. Un semplice “Daje!” dell’artista che potrebbe presagire la sincera volontà di lavorare insieme. Le loro strade si erano già incrociate diversi anni fa quando Luca fece il provino di X Factor proprio dinnanzi all’allora giudice, Fedez.

Il rapper non aveva fatto mistero di essere rimasto impressionato dal suo talento, nonostante la sua giovanissima età. Di anni ne sono passati da quel momento e Aka7even ha avuto l’opportunità di crescere anche artisticamente, tanto da conquistarsi le classifiche di vendita. Potrebbe essere arrivato davvero il momento di una collaborazione tra i due?