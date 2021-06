Al Bano Carrisi. Quanto costa soggiornare nella sua tenuta a Cellino San Marco

Al Bano Carrisi, non solo cantante ma anche imprenditore. Sapete quanto costa passare una notte nella sua meravigliosa tenuta in Puglia? Scopriamolo

A metà strada tra Brindisi e Lecce, a pochi chilometri di distanza dal mar Adriatico, nel cuore del Salento, è possibile soggiornare nelle meravigliose Tenute Carrisi, nel paese di Cellino San Marco.

Il cantante Al Bano ha costruito nella sua terra natia un piccolo impero, mettendo a frutto le sue doti imprenditoriali. Costituisce una fortuna per l’intera comunità locale. Sono molti a lavorare, infatti, nell’azienda Carrisi. L’artista è partito giovanissimo a cercar fortuna, ha incantato il mondo con la sua voce imponente, continua ancora oggi, all’età di 78 anni, a essere impegnato in tour faticosi in paesi stranieri, ma il suo cuore è sempre rimasto in Puglia.

É assolutamente possibile soggiornare all’interno delle Tenute Al Bano che offrono ai clienti diversi servizi, inclusi Spa e ristorante. Ma è alla portata di tutti? Quanto costa?

Al Bano. Quanto costa soggiornare nelle Tenute Carrisi

Soggiornare a Cellino San Marco può essere un’esperienza di vacanza e relax a tutto tondo. É possibile visitare il Bosco di Curtipitrizzi, un parco naturale di proprietà della famiglia Carrisi e imbattersi in bellezze paesaggistiche incredibili e fauna locale come l’Airone e il Martin Pescatore.

Gli appassionati d’arte non possono perdersi l’Abbazia di Santa Maria di Cerrate. Il paese si trova a pochi chilometri di distanza dalle spiagge meravigliose del mar Adriatico ma, dalla parte opposta e aggiungendo pochi chilometri in più, è possibile arrivare anche sulla costa affacciata nel mar Ionio. Imperdonabile perdere la città Lecce con le sue splendide chiese barocche, le antiche mura e il teatro Romano.

Quanto costa, dunque, soggiornare nelle Tenute Al Bano? Il luogo offre la comodità di poter rilassarsi nella Spa, dormire nell’Hotel Felicità e gustare i piatti della tradizione pugliese nel Ristorante Don Carmelo.

É possibile prenotare per pacchetti completi a seconda delle esigenze con prezzi cumulativi che possono subire varizioni in base alla stagione. Vi diamo comunque un’idea generica.

L’ingresso alla SPA ha un costo di 35 euro a giornata. Per quanto riguarda il costo delle camere, invece, una doppia classic costa 140 euro, la suite 190 euro (entro fine giugno). In alta stagione i prezzi salgono; la classic costa 190 a notte mentre la suite 240 euro.

Troverete anche le cantine Bacchus dove gustare il vino prezioso dei vitigni pugliesi. Le degustazioni hanno un costo di circa 50 euro ma se volete acquistare una bottiglia da portare a casa con voi, il prezzo varia dagli 11 ai 40 euro.