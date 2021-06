Anna Tatangelo décolleté prorompente: qualcosa di divino, la canotta regge poco – FOTO

Anna Tatangelo non la vuole proprio smettere di far strabuzzare gli occhi ai suoi numerosi fan su Instagram: questa volta si è superata con una doppietta di foto da urlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La cantante di “Guapo“, solo per citare una sua ultima canzone, Anna Tatangelo ha lasciato i follower a bocca aperta con una foto pubblicata pochi minuti fa e un’altra nelle sue IG Stories con la stessa ambientazione e la medesima mise. La bella trapper e cantante ha condiviso queste immagini che la ritraggono con addosso una canotta nera molto scollata, da cui si intravede il suo generoso lato a oltre alla pancia leggermente scoperta. Anna è immersa nel verde di un prato mentre ha in mano una rosa che sta annusando. Nella didascalia allo scatto, scrive infatti: “Siamo rose con le spine.

Occhio se sbagli che ti puoi ferire”.

I commenti dei suoi seguaci sono arrivati a valanga in pochi istanti dalla pubblicazione del suo post. Tra chi ha detto: “Divina”, “Meravigliosa”, “Sei veramente f**a” e chi le ha fatto i complimenti per l’uscita del suo ultimo disco, chiamato “Annazero”, disponibile dal 28 maggio in tutti gli store di musica e sulle piattaforme di streaming come Spotify.

Anna Tatangelo, la foto con il décolleté esagerato

