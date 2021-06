La bella influencer Antonella Fiordelisi ha condiviso una foto su instagram ed è magnifica, il completino rosa le dona

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Antonella Fiordelisi è sempre più sexy e bella su instagram, indossa un completino rosa formato da una gonna con spacco sulle gambe e un top rosa. Appare appoggiata su un auto di lusso nera ed è meravigliosa. Ha festeggiato così il 2 giugno la bella influencer e forse con lei c’è un nuovo fidanzato. La storia con l’ex storico Francesco Chiofalo è infatti naufragata qualche mese fa. L’estate della Fiordelisi si preannuncia bollente.

Antonella Fiordelsi, bellezza in Costiera Amalfitana

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

La bella influencer si trova al momento in Costiera Amalfitana dove sta sfoggiando la sua bellezza in bikini. Risponde anche ad alcune domande dei suoi followers. Conferma che è single e rivela i piani per la sua estate. Andrà ad Alba in Piemonte con la sua amica Giulia Cavaglia, ex tronista di Uomini e Donne. Afferma poi che il pubblico potrà seguirla in televisione da settembre, ma non svela su quale canale o programma. Passa poi del tempo con una cara amica in una macchina di lusso bellissima. Insomma l’estate della bella influencer è cominciata bene e continua a sostenere di stare molto bene single.

Aggiunge anche che non capisce le persone che pur di non stare da sole si mettono insieme a chiunque. La Antonella che si vede al momento è dunque una donna indipendente e libera, che non ha paura di stare da sola ma anzi si concentra sulla sua carriera e le sue amicizie. Le foto che condivide sono sensuali e provocanti, appare sempre più bella e i followers se ne accorgono. Commentano:”Bellezza meravigliosa e stratosferica”, “Dea” e ancora “Sei un dipinto di musica e di bellezza sfavillante e sensuale e sfarzosa ti voglio bene”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

Annuncia nelle stories che chi commenterà di più sotto al suo ultimo post si aggiudicherà un aperitivo insieme a lei. Sceglierà due persone. Quindi sotto al suo post ci sarà una vera e propria battaglia a colpi di commenti. D’altronde in palio c’è un aperitivo con lei e chi se lo fa scappare! Al momento sono già 2.051 i commenti sotto la foto, vedremo quanti ne arriveranno ancora.