Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Hope, Liam e Steffy mettere in atto un piano per impedire il matrimonio di Thomas e Zoe. I tre sono consapevoli che il matrimonio sia solo una farsa per far ingelosire Hope e vogliono fermare Thomas prima che rovinare la vita della Buckingham. Anche Brooke ha cercato di avvertire Zoe, ricordandole che Thomas ha disegnato un vestito da sposa per Hope, esattamente come ha fatto con lei. La modella non è parsa tuttavia convinta e ha deciso d andare fino in fondo alla cerimonia di nozze.

Beautiful, anticipazioni 4 giugno: Douglas scappa

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Douglas scapperà dalla cerimonia, lasciando tutti senza parole. Il bambino sarà subito seguito da Hope, che in quanto madre adottiva sente una responsabilità nei suoi confronti. Nonostante la fuga del bambino, tuttavia, Thomas sembrerà convinto a voler sposare Zoe. Questo farà nascere in Brooke il dubbio che questa volta il figliastro faccia sul serio.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Hope metterà in atto il suo piano. Poco prima del “sì” la Logan interromperà la cerimonia indossando l’abito da sposa che Thomas ha disegnato per lei tempo prima. La ragazza percorrerà la navata mano nella mano con Douglas, anche lui vestito con il suo abito da cerimonia. L’apparizione dei due lascerà tutti estremamente sconvolti. Riusciranno a fermare il matrimonio o la cerimonia si farà comunque?

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, venerdì 4 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.