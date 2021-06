“Bella vera”, il primo piano di Francesca Fialdini buca lo schermo – FOTO

Francesca Fialdini su Instagram regala uno scatto da favola. I fan la riempiono di complimenti, uno tra tutti spicca

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Francesca Fialdini si prepara a condurre l’ultima puntata di stagione del suo programma domenicale “Da noi… a ruota libera”.

L’appuntamento con lei è per domenica 6 giugno subito dopo la fine di “Domenica In”. Anche per la Fialdini si chiude una bella stagione televisiva fatta di ottimi ascoti. E per il futuro?

Per il momento non ci sono conferme ma pare che la conduttrice dovrebbe essere riconfermata alla conduzione del programma che guida dal 2019, data della prima messa in onda.

Francesca Fialdini: sole, onde e ricordi. Che bella

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Francesca Fialdini torna su Instagram con uno scatto che ha davvero conquistato tutti i suoi follower. La conduttrice Rai ha postato un primo piano favoloso, che buca lo schermo. Il suo volto in una bella giornata di sole, occhiali scuri e capelli che cadono un po’ sbarazzini davanti alla camera. Biondissima al sole con le onde che le contornano il viso.

Poggia la testa sulle braccia e si concede un ricordo, un momento di riflessione verso un grande personaggio che ormai non c’è più. Un cantautore che ha lasciato un segno indelebile nella nostra musica: Rino Gaetano.

Lo fa aggiungendo a questo suo primo piano una parte del brano “Ma se c’è Dio” del 1979. La giornalista ha voluto ricordare il compianto cantante a 40 anni dalla sua morte.

In tanti a commentare il suo post. C’è chi ha voluto ricordare la bellezza della conduttrice e chi la grandezza del cantante che non c’è più. Molti poi i follower che hanno citato entrambe le cose. Uno su tutti spicca.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fialdini (@francifialdini)

Il commento di Nek che scrive: “Bella vera”. Lui non specifica a chi si riferisce ma in ogni caso le belle parole sono azzeccate sia nei confronti della canzone che in quelli della conduttrice di “Da noi .. a ruota libera”.