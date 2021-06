Pesante sfogo da parte di Chiara Ferragni sugli effetti del vaccino anti-Covid a cui si era sottoposta del tutto entusiasta nella giornata di ieri.

Soltanto nella giornata di ieri la celebre in tutto il mondo imprenditrice, mamma e fashion blogger Chiara Ferragni ha avuto la possibilità di coronare un obiettivo al quale auspicava ormai da tempo immemore. Finalmente è arrivato il suo turno per la vaccinazione anti-Covid. E lei, armata di ottimo umore e spensieratezza, si è recata in un’apposita location sanitaria della sua Milano per la somministrazione.

Come molte delle sue avventure quotidiane, la Chiara nazionale, non ha potuto fare a meno di documentare la totalità dell’evento con gioia. Il quale però è stato messo in discussione prontamente non solo da molti utenti non completamente certi della sua onestà in tal merito, quanto da molte testate giornalistiche. Chiara, a quel punto e con la sorpresa di tutti i suoi fan, si è ripresa in uno sfogo disarmante.

Chiara Ferragni, lo sfogo disarmante sugli effetti del vaccino a 360°

Sinistre supposizioni e parallelismi di cattivo gusto. Queste sono state le risposte del web e di alcuni articoli nei confronti delle pubblicazioni dell’imprenditrice. Una consapevole decisione, quella di volersi apprestare verso una sua futura immunizzazione, criticata e messa in discussione fino al limite del ridicolo. Una combo, dunque, che inizialmente da piacevole emozione si è subito tristemente trasformata, innescando la reazione della Ferragni. Il video è stato poi condiviso in una delle sue ultime storie su Instagram.

“Mi fa ridere che moltissimi complottisti abbiano pensato che io abbia finto di fare il vaccino perché nel video sembrava che avessi il braccio diverso con il cerotto”. Per poi aggiungere: “Primo: siete fuori. Secondo: l’ho fatto sul braccio sinistro. E’ semplicemente che la telecamera quando la uso frontale come adesso inverte l’immagine”. Ha tenuto a specificare la verità l’influencer senza mezzi termini.

“Comunque l’ho fatto sul braccio sinistro, quello senza il tatuaggio dei leoni, che invece è questo“, indicando infine sarcasticamente il braccio “salvo” dalla inverosimilmente discussa “contaminazione vaccinale”. E, per sfatare il mito della paura da somministrazione, Chiara aggiungerà infine: “mi sento completamente normale dopo il vaccino“.