Chiara Nasti, il carosello di FOTO fa insorgere i fan: “Molto meglio prima”

L’influencer ha deciso di condividere alcune foto di diversi anni fa in cui era molto piccola, la reazione dei suoi fan però è stata brutale.

La 23enne ex di Niccolò Zaniolo è sempre una delle influencer più seguite in Italia, quasi 2 milioni sono i follower che compongono la sua community su Instagram grazie ai contenuti sempre accattivanti e le collaborazioni a cui partecipa la bella napoletana.

La giovane Chiara Nasti è testimonial di moltissimi brand di beauty e di moda. Ha iniziato giovanissima la sua attività sui social network, ad appena 16 anni infatti dava consigli si look e accessori su Facebook.

Chiara ha pubblicato nel 2016 il suo primo libro “Diario di una fashion blogger”, è nota anche per la sua partecipazione nel 2018 a “L’Isola dei Famosi”, al fianco di Paola di Benedetto, Rosa Perrotta e Francesco Monte.

I fan di Chiara protestano, le foto pubblicate raccontano molto di lei

Ieri Chiara ha deciso di mostrarsi sui social al naturale, 10 foto di una “mini me” di qualche anno fa che hanno fatto scalpore. Si sa che spesso le star dello spettacolo e sui social decidono di ricorrere a qualche piccolo intervento chirurgico per apparire al meglio, lo ha fatto anche lei dopo un’attenta analisi sul proprio corpo.

Gli scatti raccontano una Chiara semplice acqua e sapone, le forme sono fanciullesche e bellissime, come il suo sorriso e la sua spensieratezza adolescenziale. Questo aspetto ha fatto insorgere moltissimi fan che la seguono che non hanno esitato a rimproverarla per il ritocco al seno che l’ha snaturata facendola apparire diversa e meno bella. I commenti parlano da soli, senza troppe carinerie di mezzo.

“Mille volte meglio prima! Ti sei rovinata rifacendoti tutta”, “Molto più bella col seno naturale Chiara. Molto più proporzionata. Sei nata bella, chissà che ca**o vi dice la testa”, “Un milione di volte più bella di adesso”, “10 punture di plastica fa”. Lei non ha ancora risposto, vedremo se avrà qualcosa da replicare nelle prossime stories.