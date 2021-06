Il nuovo trend su Tik Tok garantisce un vero boom di visualizzazioni, ecco il segreto dietro alle disarmanti “confessioni”.

Nasce dall’idea di alcune giovani ragazze e si afferma rapidamente come una vera e propria moda in ogni dove. Una catena di aneddoti, sotto il nome di “Confessioni“, a cui sembra impossibile resistere. Si tratta di una sfida tra partecipanti in cui ognuno di essi è spinto dal cerchio a rivelare dei reconditi segreti sul suo conto in diretta social.

Sbarca perciò con successo in questi giorni su Tik Tok e conquista a dismisura gli utenti della piattaforma il nuovo gioco delle spiazzanti rivelazioni. Vediamo più avanti alcuni lampanti esempi e caratteristiche che riguardano tale iniziativa.

Leggi anche —>>> Elodie in versione black woman: le forme sono spaventose. Lato A da urlo – FOTO

Le “Confessioni”, boom di visualizzazioni: segreti e curiosità del nuovo trend Tik Tok

Potrebbe interessarti anche —>>> Rino Gaetano la vittoria più bella: spettatori in visibilio per lui

Sembra che riguardi specialmente le giovanissime generazioni di ragazze. Le teen in questione ruotano esponendosi di volta in volta in un giro scandito dallo schioccare di pollici delle altre presenti, ed ogni giro accompagnato da parole chiave o frecciatine più variegate, per dichiarare apertamente i loro più inconfessabili segreti. Il fine di tutto questo? Ovviamente ottenere quante più visualizzazioni possibili.

“Una volta mi sentivo con un ragazzo napoletano, ci sono uscita ed ho ancora il portafoglio…” e di risposta le altre presenti, mostrando come da routine lo schiocco di pollici a ritmo pronunceranno ognuna il suo commento nei confronti della storia. Come ad esempio in quest’ultimo caso: “Fortunata, brava, grandiosa…“.

Oppure in un altro video, tra i più celebri per via del numero di visualizzazioni raggiunte, circa 261K, un’adolescente confesserà senza peli sulla lingua quanto le è accaduto. Nel farlo manterrà una voce a pieno ritmo per essere, come precedentemente accennato, sostenuta dalle amiche. “Senza saperlo il mio ex mi ha usata per mettere le corna a una“. Ed immediatamente di risposta queste provvederanno ad aggiungere più o meno in coro il loro commento: “torero“…