Veronica Gentili surriscalda gli animi del web con la sua ultima foto su Instagram. La giornalista fa strage di cuori online

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Veronica Gentili si prepara alla sua maratona estiva. Per tutta l’estate, a partire dal 19 giugno, la vedremo ogni sera al timone della trasmissione “Stasera Italia Estate”. Si tratta della versione estiva del programma di approfondimento di Rete 4 condotto normalmente da Barbara Palombelli dal lunedì al venerdì e poi nel week-end dalla stessa Gentili.

Per la programmazione estiva la giornalista raddoppia e così sarà in diretta sette giorni su sette, sulla terza rete Mediaset. Niente pausa estiva per lei dunque. E così prima di iniziare questo lungo periodo di conduzione si concede un po’ di vacanze.

Veronica Gentili, la scollatura in spiaggia è incandescente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Tempo di sole, mare, relax e un po’ di sole anche per Veronica Gentili. La giornalista approfitta di questi giorni di bel tempo per concedersi un po’ di riposo prima di iniziare la maratona estiva con il programma di Rete 4 che condurrà ogni sera.

Giornata di mare e di spiaggia per la bella e sensuale conduttrice che regala a tutti i suoi follower uno scatto da qualche bella località senza dire però dove si trova. Il primo sole di stagione per lei è meraviglioso. La bacia e la illumina accentuando ancora di più la sua luce magica.

Ancora non si mostra in costume Veronica Gentile ma, per il momento, su Instagram concede un top molto scollato. Una magliettina verde acqua che mette in risalto il suo decolleté e il suo viso. Sguardo fiero e deciso e lineamenti in primo piano. I capelli sono racconti in un perfetto chignon e la giornalista de Il Fatto quotidiano fa strage di cuori online.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Tutti pazzi di lei. I fan le ricordano di quanto sia bella e di come possa fare anche l’attrice per le sue doti fisiche eccezionali. E tra tutti i follower c’è anche chi non si contiene. Scattani i complimenti: “Che dolci colline”.