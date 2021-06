Nella versione elegantemente ancheggiante la nuova black woman Elodie mostra le sue forme e rapisce i suoi ammiratori.

Uno modo di porsi, quest’oggi, ancor più rivoluzionario adottato dalla meravigliosa cantante romana Elodie. Dal suo esordio vincente con “Amici – di Maria De Filippi” durante la quindicesima edizione, alla sua fortunatamente duplice partecipazione al Festival di Sanremo, sarebbero molte le carte in tavola pronte ad evolversi, attualmente, verso un cambiamento. In molti tra i fan storici della cantante ricorderanno l’impatto sognante dovuto alla sua prima scelta di look dalla tinta rosa. Adesso però è il momento di una svolta ancor più netta.

La dolce e tenace trentunenne, legata sentimentalmente al noto rapper Marracash, si prepara per essere protagonista di un nuovo evento. Ed è calandosi impeccabilmente nei suoi panni, e mantenendo vivo tutto il suo carisma, che rapisce lo sguardo dei suoi ammiratori…

Elodie in versione black woman e lo zoom sulle forme da urlo

