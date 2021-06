Epilogo tragico per due ragazzi. I ventenni sono morti sul colpo

Una ragazza di 21 anni e un ragazzo di 26 anni sono morti sul colpo a causa di una caduta. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

La tragedia si è consumata ad Ibiza (Spagna) a perdere la vita sono due ragazzi poco più che ventenni. Lei di origine italo-spagnola di 21 anni, lui di origine marocchine di 26 anni.

La tragedia si è consumata in pochi minuti, i soccorsi giunti sul posto allertati dai passanti, non hanno potuto far altro che costatare la morte di entrambi che alloggiavano in un hotel condividendo la stessa stanza.

Le autorità pensano che si tratti di femminicidio, si indaga sull’accaduto

Lei 21enne lui 26enne hanno perso la vita in pochi minuti facendo un volo da un balcone di un hotel dove alloggiavano ad Ibiza. Stando alle prime indiscrezioni comunicate dai media, la ragazza aveva doppia personalità, sia italiana che spagnola, mentre il ragazzo era originario del Marocco.

I ragazzi stavano trascorrendo insieme del tempo nella stessa stanza dell’hotel a quattro stelle Torre del Mar, situato nella zona turistica di Playa d’en Bossa.

Stando alle prime ricostruzioni, la polizia spagnola crede si tratti di femminicidio in quanto, dalla testimonianze raccolte, verso le 4.00 del mattino sarebbe precipitata prima la ragazza, poi si sarebbe buttato il ragazzo.

Le indagini da parte degli investigatori sono ancora in corso, ma nessuna pista sarà esclusa, tutte le ipotesi verranno prese in considerazione. Purtroppo il volo che hanno fatto i ragazzi gli è costata la vita, a nulla sono serviti i soccorsi, entrambi erano morti sul colpo a causa del violento schianto.

Non ci sono parole per descrivere una tragedia simile, se la pista degli inquirenti risulta essere esatta, ci troviamo dinanzi ad un femminicidio-suicidio e questo sarebbe solo una delle tantissime vicende che a cui siamo costretti ad assistere tutti i giorni.

Non si sa ancora perché il ragazzo l’abbia fatto, forse un raptus di gelosia o di rabbia.