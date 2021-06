La bella conduttrice Federica Fontana per un giorno cambia vesti e ricopre un ruolo molto importante su una nave

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Federica Fontana ha condiviso una foto dove sorride mentre è in barca con in testa il cappello del capitano. Ironizza e scrive:”Capitano per un giorno..o per tutta la vita!”. I commenti che riceve sotto alla foto sono tantissimi:”Agli ordini capitano, buona giornata”, “Sei favolosa”, “Che bel capitano”. La conduttrice si trova in Svizzera dove sta facendo tante attività sportive sul lago in particolare. Pratica canottaggio, ciclismo e scala anche le montagne.

LEGGI ANCHE>>>Jessica Franceschetti qualcosa spunta dalla canottiera, si vede tutto-FOTO

Federica Fontana diventa un atleta

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Cadavere ritrovato all’interno di un’auto in fiamme: indagano i carabinieri

La Fontana ha moltissimi volti a quanto pare. Ed è una vera sportiva che non ha paura di nulla. Almeno è questo che si vede scorgendo il suo profilo instagram dove al momento di vede che si trova in Svizzera e sta provando moltissime attività sportive. Canottaggio, scalata, ciclismo insomma chi più ne ha più ne metta. Lei è temeraria fa qualsiasi sport senza remore. Ha sempre dichiarato di amare lo sport, la fa sentire bene. Pratica anche lo yoga a casa, e il golf. Ovviamente si allena anche con gli strumenti da palestra per tenersi in forma. Ha un fisico scolpito e atletico. Oggi ha fatto un percorso a piedi intorno a una bellissima cascata, lo ha spiegato nelle stories di instagram.

Poi fa vedere mentre è sul lago in barca e si gode del meritato relax. Nelle stories mentre spiega i suoi vari itinerari si nota la parlata da conduttrice. Sarebbe bello poterla rivedere in televisione a condurre qualche programma. La Fontana ha iniziato la sua carriera a 18 anni con Miss Buona Domenica , successivamente ha fatto la valletta per La sai l’ultima? Dopo questa esperienza ha cominciato a collezionare apparizioni in vari programmi televisivi. Arrivando poi allo sport che è quello che l’ha resa più famosa. Affianca infatti Massimo De Luca in Pressing Champions League, da quel momento comincia a seguire il campionato con vari programmi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧘🏼‍♀️Federica Fontana🧘🏼‍♀️ (@federicafontana)

Ma oltre a seguire lo sport, la bella conduttrice pensa anche a posare per un calendario sexy per la rivista di GQ, insieme alla modella Fernanda Lessa. Fino al 2013 ha condotto programmi sul calcio ma successivamente non si è più vista in televisione. Nel 2017 ha partecipato come host nel film PAW Patrol al cinema.