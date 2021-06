Gag workout: gambe, addome e glutei. Il circuito del giorno – VIDEO

Pronti ad un nuovo allenamento? Francesca Brandina è pronta a regalarvi un altro circuito da fare insieme, ecco di cosa si tratta

Allenamento, sana alimentazione, tanta forza di volontà. E’ questo quello che serve per ottenere grandi risultati a livello fisico. Noi nel piccolo vogliamo consigliarvi un circuito postato da Francesca Brandina, una delle influencer di fitness più seguite sui social.

Quello di oggi è il gag workout, un allenamento specifico per gambe, glutei e addome. Si tratta di una serie di esercizi ad alta intensità utile per bruciare e tonificare le parti sopra indicate. Siete pronti? Iniziamo.

Gag workout: l’allenamento del giorno – VIDEO

L’allenamento che stiamo per spiegarvi, ideato e provato da Francesca Brandina consiste in tre giri dove ripetere una serie di esercizi. Non serve nessuno attrezzo, potrete provare il circuito all’aperto o in casa. Iniziamo:

10+10 jumping lunges 5+5 double pulse split squat 10 pulse squat 10 in-n-out jump squat 10 90° degrees squat jump 10 180° degrees squat jump 5+5 double cross back lunges 10 plank jacks 5 advanced plank jacks

Al termine di ogni round avrete 1 minuto per riposarvi, ricaricarvi e iniziare il giro successivo.

Prima di iniziare non dimenticatevi di riscaldarvi facendo jogging: corsa, camminata, salto a corda. Vi serviranno dieci minuti e sarete pronti per iniziare l’allenamento. Finiti i tre rounds il consiglio è quello di fare almeno dieci minuti di stretching per allungare i muscoli appena allenati.

Questo è il circuito del giorno di Francesca Brandina, seguita su Instagram da più di cento mila follower con i quali condivide la sua più grande passione.

Non rinunciate ad allenarvi, farlo assiduamente è un’ottima valvola di sfogo e vi aiuta a combattere lo stress e a farvi tornare il buon umore. Una volta iniziato, non vorrete più smettere. Quindi affrettatevi, l’estate è arrivata e non c’è più tempo da perdere.