Il meteo del prossimo week-end, molto male in alcune regioni – VIDEO

Le previsioni meteo del prossimo fine settimana non fanno ben sperare per qualche gita fuori porta. Vediamo insieme cosa cambierà e dove.

Finalmente l’Italia è quasi tutta bianca, ciò vuol dire che le restrizioni anti contagio da coronavirus sono meno rigide, fatta eccezione per l’indossare la mascherina, lavare spesso le mani, mantenere le distanze di sicurezza.

Grazie al quasi covid free sarà possibile spostarsi nella propria regione e fuori per fare delle bellissime gite fuori porta, però qualcosa sembra andare contro gli italiani, il meteo.

Stiamo vivendo bellissime giornate di sole, fa sempre più caldo e fa notte più tardi. Sembra quasi estate però non è ancora detta l’ultima parola.

L’Italia nella morsa dei temporali, week-end rovinato?

Per il fine settimana, soprattutto verso domenica è previsto un aumento dell’instabilità. Cercare di capire come saranno le previsioni non è mai facile, infatti il meteo è in costante evoluzione e necessita di un monitoraggio costante.

Gli aggiornamenti continui devono interessare almeno le 48 ore precedenti al giorno della previsione specifica, per definire che tempo farà nel prossimo fine settimana ovvero sabato 5 giugno e domenica 6 giugno, è stato consultato il modello europeo.

Per sabato 5 giugno, sono previsti temporali molto forti verso l’arco alpino, non di particolare entità invece si registrano piovaschi sparsi nel Nord Italia, in Toscana, in Sardegna e nel Lazio verso sera. Sulle altre regioni invece sarà bel tempo, si avrà un fine settimana soleggiato e con qualche nube sparsa senza fenomeni piovosi.

Per domenica 6 giugno, sono previsti dei cambiamenti. Si avranno dei temporali molto forti al centro Italia, particolarmente in Umbria, Marche e alto Lazio. Sono previsti rovesci in Sardegna e verso il nord-est della Campania. Gran parte del meridione godrà di una bella giornata, calda e soleggiata.

Per quanto riguarda le temperature oscilleranno soprattutto al centro-nord soprattutto nelle zone interessate da rovesci. Sulle altre parti dell’Italia invece le temperature saranno invariate.

