“Isola dei Famosi”, per la finale in arrivo dall’Italia una sorpresa memorabile

Mancano pochi giorni alla finale dell’Isola dei Famosi che si prospetta ricca di sorprese. In particolare Ignazio Moser e Andrea Cerioli vivranno un momento davvero speciale

Lunedì 7 giugno si concluderà la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi. A giocarsi il tutto per tutto in finale Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Andrea Cerioli e solo uno tra Awed e Matteo Diamante -attualmente al televoto- si unirà a loro. Per la prima volta nella storia del reality i finalisti non potranno essere in studio a causa dei tempi di quarantena obbligatoria alla quale dovrebbero sottoporsi. Questo significa che la vittoria sarà decretata in Honduras. Tuttavia non mancheranno colpi di scena, sfide e soprattutto grandi emozioni per i naufraghi, ormai lontani da casa da diversi mesi.

Una romantica sorpresa per Moser e Cerioli: in arrivo le loro amate

Nonostante la finale a distanza la produzione dell’Isola ha pensato bene di dare la possibilità ai naufraghi di vivere in diretta delle emozioni inaspettate. Sarà il caso di due naufraghi molto amati dal pubblico che potranno riabbracciare le loro amate fidanzate.

Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, rispettivamente le compagne di Ignazio Moser e Andrea Cerioli, sono volate in Honduras dove si trovano ormai da diversi giorni. Dopo aver sostenuto i loro fidanzati dallo studio per settimane, dando loro forza e supportandoli nelle dinamiche del gioco, le due influencer sono pronte a farli una sorpresa davvero memorabile.

Andrea avrà modo di ricongiungersi con la sua Arianna dopo mesi di lontananza. Il naufrago ha più volte mostrato le proprie fragilità e dichiarato quanto abbia sofferto per la mancanza della propria famiglia e della propria amata. Dopo aver ricevuto un cartonato della sua compagna questa volta potrà riabbracciarla davvero in carne e ossa.

Stessa sorpresa per Ignazio che potrà rivedere la sua fidanzata Cecilia. I due sono separati da molto meno tempo, essendo lui entrato in gioco come ultimo concorrente, ma il loro incontro riuscirà senza dubbio a commuovere il pubblico. La modella ha supportato il compagno in quest’avventura e lo ha fatto anche convincendolo a sacrificarsi per il gruppo tagliandosi barba e capelli a zero.

Non mancheranno colpi di scena anche per gli altri finalisti che saranno protagonisti di momenti altrettanto memorabili. L’appuntamento con la finale dell’Isola è per lunedì sera su Canale 5.