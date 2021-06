Jessica Franceschetti qualcosa spunta dalla canottiera, si vede tutto-FOTO

La bella influencer Jessica Franceschetti ha condiviso una foto su instagram dove indossa una canottiera ma si vede tutto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Jessica Franceschetti è sensuale nell’ultima sua foto su instagram, indossa una canottiera troppo piccola e il seno prorompente fuoriesce. La foto è stata scatta in giardino, dove l’influencer è circondata dalla natura e lei appare come un bellissimo miraggio. Nella didascalia ironizza sull’erba:”Sembra la stessa ma non è la stessa! L’erba se sta taià”. Su instagram l’influencer condivide foto sempre più sensuali per la gioia dei suoi followers.

LEGGI ANCHE>>>Antonella Fiordelisi in un completo rosa lascia di stucco, che bomba di sensualità-FOTO

Jessica Franceschetti l’influencer veneta fa perdere la testa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Così ci fai morire” Jo Squillo senza veli: il suo è il topless più bello – VIDEO

La bella influencer Jessica Franceschetti fa perdere la testa ai suoi followers con la sua bellezza e le forme procaci mostrate su instagram. In uno scatto appare circondata da salumi appesi e scherzando scrive:”Va che sopresse”. Con la sua simpatia e la sua bellezza l’influencer è riuscita a conquistare una buona fetta del pubblico su instagram, ha infatti 1,2 milioni di followers. Nella lista delle influencer più sexy in Italia lei è al numero 247, certo una posizione mica male. Sicuramente lei incarna il sogno di molti uomini, una donna bella in bikini con forme prorompenti che sa palleggiare per molto tempo. Se si aggiunge poi il fatto che condivide anche contenuti sexy a pagamento su un app fatta apposta che si chiama Only fans, cresce ancora di più l’interesse per lei.

L’influencer è diventata nota proprio per il suo primo video girato mentre palleggiava in bikini. A suo dire quel video ha fatto il giro del mondo, riscuotendo interesse da molti uomini. Come lei stessa riconosce, sono stati attratti più dal suo aspetto fisico che dai palleggi. La 33enne veneta si definisce simpaticamente sexy, semplice e spontanea. Ed effettivamente è così che appare, genuina e anche molto simpatica. Non è certo la classica influencer che parla solo di prodotti cosmetici o di vestiti e questo sicuramente è un bene perché è fuori dal comune. Il suo lavoro ormai è questo, impiega tutta la sua giornata a creare nuovi contenuti su instagram ma senza pensarci troppo. Non cura il dettaglio e anche questo ha qualcosa di curioso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jessica Franceschetti (@jessyfranceschetti)

Solitamente gli influencer in generale hanno profili curati al massimo con foto incredibili in location pazzesche. Ma questo genere a lei non appartiene. Giustamente lei guarda in faccia la sua realtà e non vuole apparire o mostrare quello che non è. Il suo scopo è trasmettere leggerezza e strappare qualche sorriso, e in questo è brava.