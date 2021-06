Jo Squillo lancia su Instagram una bomba che ha già fatto il giro del web, senza veli in riva al mare e i fan impazziscono, è divina

Conduttrice, cantautrice e attivista italiana. Nessuno potrà mai dimenticare la sua performance al Festival di Sanremo 1991 insieme alla collega Sabrina Salerno. All’epoca fecero la rivoluzione e con il brano Siamo donne furono rinominate le ribelli del secolo, ma la loro musica diventò virale.

Jo Squillo e Sabrina hanno poi preso strade diverse ma la la loro amicizia è intramontabile tanto che il duo ha deciso di riunirsi per dar vita ad una nuova versione del brano.

Jo Squillo: a cinquantanove anni in topless, divina VIDEO

E’ trascorso tanto tempo dalla loro performance eppure la bellezza di queste due donne non passa mai. Jo Squillo all’età di cinquantanove anni ha ancora tanto da mostrare, non ha nulla da invidiare alle più giovani.

Ieri, l’artista ha trascorso la giornata del 2 giugno al mare e non ha perso occasione di mostrare le sue forme al pubblico di Instagram che la segue assiduamente. Il video in topless è diventato virale così come il messaggio sotto al post: “Non criticare il corpo degli altri, l’estate sta arrivando. Ognuno ha il diritto di sentirsi a proprio agio così com’è senza essere giudicato”.

Le mani le coprono il lato A, ma il fondoschiena è in primo piano e i fan non hanno potuto fare a meno di notare il corpo divino che ha ancora alla sua età. Gli anni per lei non sembrano essere passati, Jo Squillo è ancora la ragazza che si presentò sul palco dell’Ariston con tutine e vestitini che all’epoca fecero molto scalpore.

“Così ci fai morire però” scrive qualcuno su Instagram, i follower non hanno parole per descrivere così tanta bellezza. Obiettivo centrato.