La Casa di Carta 5, le prime immagini ufficiali sono una bomba: il pubblico è pronto per il gran finale.

La casa di Carta è senza ombra di dubbio una delle serie più amate al mondo. Le vicende della banda di criminali intrattengono con facilità gli spettatori: ogni singolo episodio è stato realizzato il meglio e i continui intrecci, uniti alla trama ben fatta, rendono sicuramente il prodotto strepitoso.

Tra qualche settimana uscirà finalmente l’ultimo atto della serie: la quinta stagione sarà divisa in due parti pubblicati il 3 settembre e il 3 dicembre del 2021. Il pubblico di netflix attende con trepidazione il gran finale. Quest’oggi sono finalmente uscite le prime immagini ufficiali: la guerra è ormai vicina.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> La Casa di Carta, il clamoroso annuncio di Netflix

La Casa di Carta, prime immagini ufficiali: tutto pronto per l’ultima battaglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Casa de Papel (@lacasadepapel)

LEGGI ANCHE –> Netflix, l’annuncio su “La Casa di Carta”: lo SPOILER diventa commovente

La quinta stagione de ‘La Casa De Papel’ sarà sicuramente esplosiva e sbalorditiva. Anche Álex Pina, creatore della serie, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha spiegato che hanno scelto un approccio aggressivo per scrivere l’ultimo atto. La banda di ladri è chiusa nella Banca di Spagna, mentre il Professore è stato catturato da Sierra. I protagonisti dello show di Netflix dovranno affrontare il nemico più potente: l’esercito.

Le prime foto ufficiali sono spettacolari. Il gruppo è chiuso nella Banca da più di 100 ore: le immagini testimoniano il grande caos che li circonda. La rapina sta per trasformarsi in una vera e propria guerra: i protagonisti utilizzano le loro armi e sono pronti per la battaglia finale.

Il Professore è stato sorpreso da Sierra e, dopo essere stato catturato, per la prima volta non ha un piano per scappare. Quello che era definito come il colpo più grande della storia sta per trasformarsi in una guerra sanguinosa. Dopo la prima stagione uscita su Antena 3, nessuno avrebbe potuto prevedere un simile successo per la serie spagnola.