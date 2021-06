La bella attrice Laura Torrisi da il benvenuto al mese di giugno con degli scatti bellissimi ed estivi su instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Laura Torrisi è splendida su instagram in alcuni nuovi scatti che ha condiviso sul suo profilo. La ritraggono in mezzo alla natura con indosso un mini abito bianco a fiorellini tutto scollato e in mano tiene un piatto pieno di carciofi appena raccolti. Immagini che fanno sentire l’aria di estate e che mostrano la bellezza senza tempo dell’attrice. Nella didascalia scrive infatti:”Benvenuto Giugno”.

Laura Torrisi si è ripresa dopo le due operazioni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

La bella attrice Laura Torrisi ha vissuto momenti difficili di recente. Ha subito un operazione tre mesi fa per rimuovere una cisti importante all’utero e curare la sua endometriosi. Dopo aver rimandato l’operazione per via del covid e quindi la mancanza di posti letto in terapia intensiva. La Torrisi riesce finalmente a farsi operare. Sfortunatamente pochi tempo fa quello che pensava fosse ormai un brutto ricordo si è ripresentato ed è finita nuovamente in ospedale. Ecco le sue parole al riguardo:”Tre mesi fa pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come Heidi a Francoforte.

Lo smalto l’ho tolto, i capelli li ho legati, le calze anti trombo in tutti i sensi ci sono, direi che posso andare. La vita è così: cadi 7 e ti rialzi 8..ok ma se nel frattempo però ci fosse un pò di recupero, non mi dispiacerebbe!! Il tempo di aggiungere qualche altra tacca alla collezione di cicatrici e torno! E dopo solo sorrisoni!“. Non ha spiegato nel dettaglio cosa non è andato la prima volta e a quale genere di operazioni si è dovuta sottoporre nuovamente. Ciò che si apprende però è che l’attrice non ha passato un bel periodo. In un altro scatto si è mostrata sdraiata su un fianco e ha scritto:”Riuscire a stare sdraiata su un fianco”. Evidentemente aveva molti dolori e difficoltà dopo l’operazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Oggi però la Torrisi è tornata a sorridere con il suo meraviglioso sorriso che illumina tutto. Appare in mezzo alla natura serena e felice. Scrive sotto ad un post:“La vera bellezza è l’insieme di crepe alle quali siamo riusciti a sopravvivere senza andare in frantumi”.