Loredana Lecciso e la confessione su Al Bano: “Non temo Romina, mai così uniti”

La showgirl intervistata recentemente ha raccontato che sta vivendo un momento molto sereno con la sua famiglia.

Negli ultimi mesi Loredana Lecciso sta facendo molto parlare per la sua scelta di partecipare alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip”. Non sappiamo ancora come ha reagito Al Bano a questa decisone presa dalla compagna di vita, Signorini la vuole nella Casa a tutti i costi e probabilmente la decisone è già stata presa.

Per ora però la conferma ufficiale non è ancora arrivata, le cose potrebbero cambiare anche all’ultimo momento e gli autori del programma dirottare su altri voti noti del piccolo schermo. Al momento quindi lei e il compagno si godono la tranquillità della loro vita a Cellino San Marco assieme ai figli, un paradiso idilliaco come ha confermato lei stessa in una recente intervista.

Intervistata dal periodico Grand Hotel, Loredana Lecciso ha parlato del suo rapporto con Al Bano rivelando che al momento sono molto uniti. Sentiamo però le sue parole e capiamo cosa ha raccontato.

Loredana Lecciso ammette: “È un dono”

“Forse mai come ora lui e io ci siamo trovati così uniti e così d’accordo nella gestione dei ragazzi. Ed è un dono, primo perché non litighiamo, poi perché questo è un momento di grandi cambiamenti per tutti noi, quindi è meglio avere una voce sola”, ha raccontato la Lecciso a Grand Hotel.

Ha poi aggiunto di essere molto serena: “Essere qui oggi così uniti, con una famiglia che fa squadra e con tanti progetti ancora da realizzare per me è il regalo più grande”. La ex ballerina non teme infatti la competizione con Romina Power, per lei è un punto fermo del passato del compagno ma non un motivo per cui preoccuparsi.

La coppia si gode anche la crescita dei figli, Albano Jr detto “Bido”, si prepara a trasferirsi a Milano per studiare Economia e Management, mentre Jasmine prosegue con la sua carriera nella musica oltre che portare avanti gli studi in Psicologia.