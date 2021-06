Love is in the Air, anticipazioni del 4 giugno. Eda e Serkan stanno fingendo di essere fidanzati e, per questo motivo, hanno bisogno di un anello di fidanzamento

Dopo quello che è successo nelle ultime puntate, il fidanzamento finto tra Eda e Serkan prende sempre di più il volo. Aydan conosce Eda per la prima volta e lei le rivela subito che i due non stanno davvero insieme, e che stanno facendo finta da un po’. In questo modo Aydan si tranquillizza, ma la riunione di famiglia non va proprio come era stata immaginata.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Appena la coppia rimane da sola, Serkan da un incarico ad Eda: di prendere un anello di fidanzamento. La ragazza va in gioielleria per comprarlo ma il padre di Serkan non approva perché l’anello è troppo semplice e modesto. Per questo motivo Serkan decide di accompagnare nuovamente Eda in gioielleria per comprarne uno nuovo: qui scelgono un anello molto bello a forma di fiore ed Eda n’è entusiasta, ma si fa promettere da Serkan che appena questa sceneggiata sarà finita potranno restituirlo perché non è giusto che lei lo tenga.

Aydan, invece, riceve un incarico diverso: organizzare una festa di fidanzamento entro un giorno. Non è facile, ma è entusiasta di questa missione e non vede l’ora di cominciare. Questa faccenda del fidanzamento sta diventando sempre più importante: come faranno i due ad uscire da questa situazione quando tutto sarà finito?