Maneskin, il gesto della star americana li ha lasciati a bocca aperta

Maneskin. Il successo della band italiana è inarrestabile, ma il gesto di una star americana ha lasciato tutti a bocca aperta

Il successo della band italiana che ha trionfato all’Eurovision Song Contest sembra inarrestabile. I giovanissimi musicisti, lanciati da “X Factor 2017”, stanno scalando le classifiche mondiali con il loro brano “Zitti e buoni“, che aveva già conquistato il primo gradino del podio sanremese. I Maneskin figurano tra gli artisti maggiormente ascoltati anche all’estero, nonostante la loro vittoria non sia stata esente da critiche o accuse.

Damiano David, infatti, era finito nell’occhio del ciclone a causa di un video in cui il cantante sembrava assumere droga poco prima dell’esibizione. Un’accusa che la Francia continua a sostenere e che il frontman ha smentito sottoponendosi al test antidroga, che ha dato esito negativo. Nel frattempo, tuttavia, gli ascoltatori di tutto il mondo non hanno rinunciato alla loro musica: tra i fan dei Maneskin, nelle ultime ore, è spuntata anche una famosissima star americana.

Maneskin, anche la nota star americana è una loro fan: i dettagli

Le accuse contro Damiano David non hanno in alcun modo intaccato il successo dei Maneskin. Dopo che il test antidroga ha provato la negatività del cantante, tutto il mondo ha ritratto le accuse contro la band, dimostrando di gradire particolarmente le note rock del singolo “Zitti e buoni“, in testa alle classifiche musicali. I followers, nelle ultime ore, hanno notato un avvenimento alquanto sconvolgente: anche una celebre star americana ha iniziato a seguire la band su Instagram.

Stiamo parlando di Miley Cyrus, artista di fama mondiale che ha sfornato singoli di enorme successo, tra cui l’indimenticabile “Wrecking ball“. La cantante, con un gesto che ha spiazzato il mondo intero, ha iniziato a seguire i Maneskin, dimostrandosi una fan accanita della band italiana.

Gli utenti, di fronte alla notizia, non potevano che sottolineare ancora una volta l’indiscusso talento dei vincitori dell’Eurovision. “Prima l’Italia, poi l’Europa, ora il Mondo“, ha commentato un fan, incredulo ma anche felicissimo per il gesto di Miley Cyrus.