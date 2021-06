Mara Venier e la sua lunga storia d’amore con Nicola Carraro. Svelato il loro segreto per una complicità indissolubile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Ancora qualche altra puntata di “Domenica In” per Mara Venier prima della pausa estiva. La zia nazionale condurrà l’ultima puntata di stagione domenica 27 giugno.

Un prolungamento del programma arrivato per via del boom di ascolti. Un successo continuo quello della storica presentatrice che in questa stagione è riuscita a tenere incollato il pubblico al piccolo schermo battendo la concorrenza.

E per il prossimo anno? Non sappiamo se Mara ci sarà oppure no. Tempo fa lei aveva detto che questa sarebbe stata l’ultima “Domenica In”, poi si sarebbe fermata per stare con la sua famiglia. Questo del resto è stato un anno difficile, la zia manterrà la promessa? E se così non sarà il suo Nicola Carraro cosa dirà?

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Silvio Berlusconi. La telefonata commovente che attendeva da anni

Mara Venier e Nicola Carraro, un amore eterno: ecco come

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Al Bano Carrisi. Quanto costa soggiornare nella sua tenuta a Cellino San Marco

Proprio Nicola Carraro, il marito di Mara Venier, in una recente intervista a Novella 2000 ha parlato del loro rapporto. Una storia d’amore arrivata quando entrambi erano già “grandi” e quando avevano già vissuto altre vite. I due si sino conosciuti grazie alla cugina dell’imprenditore, Melania Rizzoli.

“Abbiamo dato e abbiamo ricevuto. Nessun rimpianto, lei ha avuto due figli, io tre figli, amori, abbandoni, qualche delusione, molte felicità – ha rivelato il marito della zia nazionale – Poi ci siamo incontrati, sembrava che tutto ci legasse, ed era vero”.

Ma qual è il segreto per un amore duraturo, solido e stabile? Nicola Carraro lo rivela senza paura: non litigare praticamente mai. “In vent’anni avremo litigato due volte, non di più” ha confessato.

I pochi dibattiti tra lui e Mara Venier avvengono per le vacanze, lei ama le città, lui il mare.Una cosa che stupisce visto il carattere forte della Venier, sul lavoro come nel privato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Carraro conferma: “Prende fuoco. Ma si spegne in un attimo, quando inizia io rido e lei si smonta”. Insomma una complicità in tutto e per tutto tra i due che racconta una storia d’amore bella e solida.