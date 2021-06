Maria De Filippi svela la sua insospettabile dipendenza

Maria De Filippi, le abitudini della conduttrice. Anche la regina della televisione cede a una dipendenza e la svela per la sorpresa del pubblico

Unica nell’intero panorama televisivo, con il pubblico più variegato esistente, comprendente le generazioni più giovani e quelle più adulte, Maria De Filippi rappresenta un punto fermo per milioni di telespettatori.

Dai programmi in prima serata come “Tu si que vales“, “C’è posta per te” e “Amici“, quest’anno record di ascolti, alla parentesi pomeridiana dedicata all’intramontabile “Uomini e Donne“, è la vera regina del palinsesto Mediaset, trampolino di lancio per tantissimi talenti emergenti che ben presto si affermano nel mondo dello spettacolo.

Professionale, autentica e sempre elegante, in molti si chiedono i segreti che si celano dietro all’autorevole figura della conduttrice più amata, della quale è stata appena svelata una sfumatura inaspettata.

Maria De Filippi e la sua dipendenza

Maria De Filippi ha svelato a “Vanity Fair” la sua unica dipendenza, in una vita trascorsa all’insegna dell’alimentazione sana e della benefica attività fisica. Un segreto parzialmente svelato dalla sua caratteristica voce, diventata un tratto distintivo della sua identità, spesso anche imitato.

Non ha nascosto di essere un’amante del fumo, ma in quanto fumatrice accanita, ha svelato la decisione di passare a Iqos. Diverso da una sigaretta elettronica, si tratta di un dispositivo a tabacco riscaldato in una versione meno nociva per la salute della classica sigaretta.

La differenza starebbe proprio nell’assenza di combustione, che permette di diminuire la tossicità del vizio. Nell’ottica di ridurne l’entità, la conduttrice sperimenta questa variante al fine di ridimensionare anche la quantità di fumo.

Ma la conduttrice e autrice televisiva presenta anche un’appassionata “dipendenza” per uno stile di vita sano e per lo sport, che pratica assiduamente. Soprattutto crossfit, allenante e liberatorio, ma anche equitazione e tennis. Discipline delle quali si vedono tutti i risultati sul suo fisico snello e atletico a un passo dai 60 anni.