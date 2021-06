“Mr Wrong” anticipazioni 4 giugno: prima lite furiosa tra Ozgur e Ezgi

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata. Ezgi ha un appuntamento ma è il giorno del matrimonio della sorella di Ozgur: scatta la prima lite tra di loro

Cansu non si aspettava di essere presentata alla figlia di Levant come una semplice collega. Quest’ultimo non vuole turbare la figlia, dicendo di avere una nuova relazione, ma questo a Cansu non basta più. Intanto, gli sforzi di Ozgur hanno avuto gli effetti sperati perché Ezgi è di nuovo tra le grazie di Serdar, che ha intenzione di invitarla a cena.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Mr Wrong, anticipazioni della prossima puntata della serie turca con Can Yaman

Ezgi è felicissima perché finalmente avrà l’occasione di passare un po’ di tempo con l’uomo per cui prova interesse, però c’è un problema: ha promesso ad Ozgur di fare la sua finta fidanzata. Il patto era questo, Ozgur avrebbe dato ad Ezgi lezioni di seduzione e, quest’ultima, avrebbe dovuto fingere di essere la fidanzata di Ozgur al matrimonio della sorella. La madre di Ozgur, infatti, è preoccupata per suo figlio perché non sembra intenzionato a fidanzarsi e a mettere su famiglia. Fingendo di avere una ragazza, Ozgur avrebbe trascorso una giornata tranquilla senza le continue pressioni di sua madre.

TI POTREBBE ANCHE INTERESSARE –> Sangiovanni a Verissimo: si racconta: “Io? Sono sempre stato diverso”

Quando Ozgur scopre che Ezgi ha intenzione di andare all’appuntamento con il ragazzo per cui si è presa una sbandata, scoppia la prima lite furiosa tra di loro. Mentre Ezgi vorrebbe andare al suo appuntamento, Ozgur pretende che Ezgi rispetti la sua parte del patto e che vada al matrimonio con lui.