Elisabetta Gregoraci non si smentisce mai e su Instagram regala ai fan post unici che diventano immediatamente virali

Elisabetta Gregoraci è una tra i personaggi televisivi più seguiti degli ultimi tempi. Dopo la partecipazione al “Grande Fratelli Vip”, la notorietà è raddoppiata e la donna è diventata sempre più popolare.

Seguita da quasi due milioni di follower, l’ex gieffina incuriosisce i fan con le sue foto che diventano virali non appena le pubblica. Da sola o in compagnia, non importa. L’ex signora Briatore è ormai ovunque.

Elisabetta Gregoraci: primo piano celestiale – FOTO

