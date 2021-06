Le decisioni sono sempre più difficili per Pier Silvio Berlusconi: la sua scelta fa discutere.

Pier Silvio Berlusconi è il figlio dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi: il nativo di Milano è un imprenditore e azionista di Fininvest. Il classe 1969 è anche presidente e amministratore delegato di RTI, la società che esercita tutte le attività del gruppo Mediaset. Il 52enne è sentimentalmente legato alla conduttrice televisiva Silvia Toffanin: la coppia ha avuto due splendidi figli.

Il figlio di Berlusconi ha dovuto affrontare alcune scelte difficili in questi mesi. Qualche tempo fa, infatti, ha detto addio ad una sua grande passione. La scelta è stata sicuramente complicata, ma l’idea circolava nella sua mente già da tempo.

Silvio Berlusconi, decisione sofferta: “Devo lasciarla”

Qualche settimana fa c’è stato un cambiamento incredibile nella vita di Pier Silvio Berlusconi. Nonostante il suo lavoro si svolga regolarmente a Cologno Monzese, per amore della sua famiglia il 52enne ha deciso di trasferirsi in Liguria, precisamente a Portofino. Nel comune a sud est di Genova l’imprenditore può dedicarsi alle sue passioni più grandi: il mare e la barca.

Il nativo di Milano ha ricevuto anche la cittadinanza onoraria della perla ligure. “La leggenda di famiglia dice che sono stato concepito a Portofino“, dichiarò Berlusconi nel corso della cerimonia in cui era presente anche il presidente della regione Giovanni Toti. Per il classe 1969 è tempo di scelte anche dal punto di vista professionale: secondo alcuni rumors, avrebbe deciso di dare un programma a Lorella Cuccarini. Al momento non è ancora chiaro se la romana abbia accettato.

A Portofino, Pier Silvio vive con la sua famiglia in un castello isolato. La loro dimora si trova praticamente tra la natura, in uno scenario da fiaba (o da cinema). Il luogo è decisamente tranquillo ed è lontano dal caos del centro. Pier Silvio e Silvia sono sempre stati lontani dai riflettori e proteggono con forza la loro intimità.