L’intramontabile duo d’irresistibile bellezza e travolgente musicalità composto dalle sorelle gemelle, classe 1993, Giulia e Silvia Provvedi, meglio conosciute sotto il loro nome d’arte de “Le Donatella“, hanno pubblicato questa mattina un video che ha subito entusiasmato i loro follower.

Apparso sul profilo Instagram delle artiste, ad oggi incredibilmente popolare con i suoi ben 1,4 milioni di seguaci, le due influencer hanno voluto cimentarsi in un balletto che mira a mettere in risalto le caratteristiche di alcuni beach wear molto particolari. Vestendo dunque da una settimana a questa parte il ruolo di sponsor, per quel che riguarda un noto brand di abbigliamento estivo del tutto made in Italy, hanno fatto si che il video divenisse con prontezza virale sul web. Scopriamo perché.

Le Donatella: la devastante danza in costume ed il bacio inatteso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Il brand di riferimento, sponsorizzato adeguatamente dal duo, è quello di “Fivesenses“. Su sfondi dai colori sgargianti e pronti a cambiare da un’inquadratura all’altra le due gemelle si alternano a ritmo di musica. La canzone scelta per la loro estiva ed energica colonna sonora sarà “Lady” del giovanissimo quanto amato cantautore, San Giovanni.

“MA QUANTO SIETE SEXY?😍”, scriverà un loro ammiratore di seguito al post pubblicato da Giulia e Silvia, dimostrando di apprezzare visibilmente la modalità con cui le due hanno preferito indossare quest’ultima caleidoscopica moltitudine di modelli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DONATELLA🎧🔥TERAPISTE😎• (@ledonatellaofficial)

Ma, tale apprezzamento, come quello di moltissimi altri, non si limiterà soltanto alla loro sensualità. Poiché entrambe appaiono: “SPIRITOSE, SENSUALI, INTRIGANTI ED AFFASCINANTI“. Insomma un quadretto a dir poco emozionante, che poi culminerà grazie all’ausilio di un trucchetto digitale, mostrando come gran finale un inatteso bacio tra le due.