“Divina”. Sabrina Salerno, lady in rosso. Irresistibile orgoglio italiano – FOTO

Sabrina Salerno. Arriva il primo sole che anticipa l’estate 2021 e la bellissima showgirl mostra le sue forme prosperose. Ha un messaggio d’amore. Per chi? Scopriamolo

Osservando bene una fotografia di Sabrina Salerno, scrutando la sua bellezza incantevole, la sinuosità delle sue forme, il fisico tonico e tornito, è impossibile pensare che abbia girato la boa dei 50 anni.

Eppure, la show girl, classe 1968, imperversa nel mondo dello spettacolo fin dagli anni ’80. Le sue hit dai ritmi sfrenati hanno fatto ballare mezzo mondo. La sua Boys (Summertime Love) fu Disco d’argento in Gran Gretagna e Disco d’oro in Francia e Germania ed è il suo singolo più conosciuto.

La canzone Siamo donne (presentata in duetto con la collega Jo Squillo al Festival di Sanremo del 1991) diventò uno dei tormentoni più ascoltati nell’anno di uscita e rappresenta ancora oggi un valido inno femminista (“Siamo donne, oltre le gambe c’è di più

Donne donne un universo immenso e più”).

Sabrina Salerno: il suo messaggio d’amore

Arriva il primo sole che anticipa l’estate 2021 ed è tempo di scoprirsi per far imbrunire la pelle e abbronzarsi un po’.

Sabrina Salerno regala ai suoi follower su Instagram immagini meravigliose delle sue curve perisolose avvolte in striminziti bikini che mostrano tutta la sua avvenenza.

La show girl, al contrario di molti colleghi, al momento non sceglie lontane spiagge lussureggianti in paradisi tropicali lontani. Come lei stessa tiene a sottolineare, lei rimane in Italia e dà un assaggio di vacanza anche ai suoi fan. Attraverso alcuni scatti, li porta con sè tra Venezia e Portofino dove ha trascorso gli ultimi giorni in totale relax.

Ieri, 2 Giugno, giorno della Festa della Repubblica, non ha dimenticato di lasciare un messaggio d’amore sentito per il suo paese, l’Italia. In un post, vestita di rosso, ha trascritto un lunghissimo messaggio con parole d’orgoglio, lasciatole da un’utente di nome Chiara. Sabrina lo fa suo: “La nostra bandiera sventola sempre, come se parlasse. È qualcosa di sorprendente: una luce che si muove nell’aria, sulle note di una musica invisibile. La nostra bandiera è qualcosa che promette che ha a che fare con il cielo, il vento e la libertà… La nostra Italia si rialzerà sempre! Io credo nel popolo italiano, credo in te, credo in noi! Buona festa della Repubblica”.

Molti utenti scrivono commenti di consenso: “Divina”, “Splendida”, “Incanto avvolgente”, “Irresistibile”.