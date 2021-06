L’ex tronista Samantha Curcio è stata pesantemente attaccata per via del suo aspetto fisico: il suo fidanzato Alessio Ceniccola è intervenuto a difenderla

Samantha Curcio è stata la prima tronista curvy nella storia di “Uomini e Donne”: un privilegio che Maria De Filippi le ha concesso con estremo piacere. Dopo anni in cui le aspiranti al trono rispecchiavano in tutto e per tutto i canoni della bellezza attuale, finalmente il pubblico ha ravvisato in questa scelta un’apertura da parte del programma. Samantha, senza dubbio, è stata all’altezza delle aspettative.

Nonostante moltissimi utenti abbiano sempre fatto il tifo per lei, alcuni haters non hanno mai mancato di vessarla e di criticarla per il suo aspetto fisico. La stessa tronista, poco prima della scelta, aveva ammesso di aver letto i tanti commenti contro di lei, ma di non essersi mai lasciata condizionare. Ultimamente, tuttavia, le critiche sembrano essersi accentuate, al punto tale che il suo fidanzato Alessio è intervenuto a difenderla.

Samantha Curcio, accuse pesanti sul fisico: interviene Alessio

Se Samantha ha sempre sorvolato rispetto alle critiche avanzate dal web, il suo fidanzato Alessio Ceniccola non è riuscito a fare altrettanto. Qualche giorno fa, in risposta ad alcuni utenti che gli avevano rivolto delle frasi inopportune, l’ex corteggiatore ha inesorabilmente perso la pazienza. “Voglio dire una cosa a tutti quelli che pensano ancora a queste cose“, ha esordito Alessio, esprimendosi con stizza e nervosismo.

“Ma voi pensate veramente ad un chilo in più o ad un chilo in meno? Per me Sam è bella come il sole, è la più bella che esista” – ha tuonato l’ex corteggiatore, difendendo a spada tratta la fidanzata – “Sono fortunato ad averla accanto“. Come abbondantemente dimostrato da Ceniccola, la cattiveria di alcuni haters non ha confini; il giovane romano, però, è riuscito a zittire tutti in men che non si dica.

Il suo rapporto con la Curcio, nato all’interno di “Uomini e Donne”, va a gonfie vele. Senza dubbio, una relazione come la loro non teme né le malelingue, né le critiche del popolo dei social.