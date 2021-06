Manca ancora molto ma già si parla di Sanremo 2022. Chi sarà il nuovo conduttore del Festival? I fan impazziscono all’idea, l’indiscrezione

La coppia Amadeus e Fiorello è stata una scoperta per la televisione italiana, hanno accompagnato il pubblico al Festival di Sanremo 2020 e 2021. Due esperienze, sia per loro che per i telespettatori, incredibili che hanno avuto molto successo nonostante il periodo delicato che abbiamo vissuto.

Le cose belle, però, prima o poi finiscono e il duo ha già dichiarato più volte di non voler continuare l’avventura, almeno non per la terza volta consecutiva. Chi prenderà il loro posto per la prossima edizione? Arriva l’indiscrezione.

“Sanremo 2022”: chi sarà il presentatore?

Secondo quanto riporta il portale All-music Italia, potrebbe arrivare su Rai 1 il presentatore e conduttore di “X-factor”, Alessandro Cattelan. Solo all’idea, il web è già impazzito. Ma niente è ancora certo, anche se lo showman nel corso dell’ultima puntata della gara canora targata Sky ha dichiarato di non poter più proseguire con il programma e di voler voltare pagina dopo dieci anni.

Ha parlato di nuovi progetti, “Sanremo 2022″ sarà uno di questi? I fan ci sperano e non vedono l’ora di vederlo sul palco dell’Ariston, insieme a qualcuno della sua altezza.

Un altro nome che sta facendo il giro del web è quello di Laura Pausini. In tal caso sarebbe la prima volta che una donna sarebbe al timone di un evento del genere. Ma la cantante ha già smentito la notizia affermando: “Non sarei in grado di affrontare la direzione artistica, perché io ho i miei preferiti, sono condizionabile, non sono capace di fare una selezione come si deve”.

Per il momento tra i preferiti del pubblico c’è Cattelan, chissà se l’indiscrezione diventi realtà? Nessuna smentita per adesso, la Rai sta lavorando e pensando al futuro del Festival.