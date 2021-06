“Tu sei sempre abbagliante” Carolina Stramare è un sogno proibito – FOTO

Carolina Stramare incanta tutti, la sua bellezza è più lucente. Un fan dichiara: “Tu sei sempre abbagliante”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

La foto postata ieri da Carolina Stramare ha scatenato un vero e proprio dibattito. E’ vero che ogni post suscita tantissime emozioni ma ieri i fans non hanno potuto fare a meno di notare la fisicità di Carolina. Sempre perfetta fisicamente, ma ultimamente appare ancora più scolpita con tanto di vene sulle braccia.

Un dettaglio che non è passato inosservato e che qualcuno con della sana invidia ha anche chiesto informazioni. La modella non ha dato un’esatta risposta mostrando quasi un certo imbarazzo. In effetti il fisico, già lo si nota nei precedenti post, appare in continua evoluzione diventando sempre più bella. Quest’abito azzurro semplice, quasi basic, mette in risalto tutta la silhouette.

Muscoli, addominali d’acciaio e un fondoschiena da urlo. L’abito poi essendo scollato lascia vedere una porzione di lato A che palesa un’assenza di reggiseno. Fantastica e assolutamente da sogno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Quanto siete sexy?” Le Donatella: il bacio e la devastante danza in costume – VIDEO

Carolina Stramare, più abbagliante che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Silvia Toffanin e quando è caduta addosso alla sua collega. Indimenticabile

Outfit total black, da quanto emerge dalla foto sembrerebbe che l’ex miss indossi una tuta super attillata che lascia spazio ad un’ampia scollatura ed un blazer poggiato delicatamente sulle spalle. I capelli sono raccolti con uno chignon alto dall’effetto apparentemente spettinato solo per rendere tale acconciatura meno impegnativa.

Il viso come sempre super accattivante ma un dettaglio non passa inosservato: ovvero l’anello che si abbina ai suoi splendidi occhi creando un contrasto col nero della mise stupendo. I fans sono rimasti ammaliati da cotanto splendore e qualcuno le dice: “Che dea…tu sei sempre abbagliante…🌹🌹🌹😘😘😘”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Dalle storie pubblicate proprio adesso sembrerebbe che la Stramare si stia godendo dei momenti di relax…ma di lei in costume neanche l’ombra. Chissà se farà una sorpresa ai followers.