“Una sirena” Eleonora Incardona mostra le sue curve più belle, i fan in tilt

Eleonora Incardona non perde occasione di mostrare ai fan i suoi lati migliori. L'influencer è nota e la sua popolarità cresce ogni giorno

Eleonora Incardona è diventata una delle influencer più seguite su Instagram, dopo il suo esordio in televisione i fan sono aumentanti notevolmente. La ragazza, attualmente conduttrice di “Sport Italia Mercato” mostra ai fan i lati migliori e ne ha da vendere.

Bella e solare, il suo sorriso è indescrivibile e fa impazzire il web e non solo quello. Il suo corpo formoso dà vita a delle curve sensazionali. Semplicemente stupenda.

Eleonora Incardona: una sirena in piscina -FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Seguita da quasi cinquecento mila follower, Eleonora Incardona condivide con i fan molti momenti della sua giornata: dal lavoro al tempo libero alla sua più grande passione, lo sport.

L’allenamento, infatti, non deve mai mancare nella sua routine giornaliera e i risultati si notano visto le maestose curve dell’influencer. Sacrificio, alimentazione corretta e tanto impegno l’hanno portata ad ottenere solo il meglio.

La ragazza però ha anche un’altra passione: viaggiare. Ora che tutto sembra tornato alla normalità, non perde occasione di farlo. In questi giorni ha fatto un giro a Capri ed ha mostrato ai suoi fan tanti posti meravigliosi.

Nell‘ultima foto è invece in una piscina. “Una sirena” scrive qualcuno sotto al post. Eleonora lo sembra davvero, indossa un costume nero intero che le mette in risalto ancora di più le sue curve. Occhiali da soli alla moda e coda di cavallo. Il sorriso non manca mai.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Eleonora Incardona (@eleonoraincardona)

Se il buongiorno si vede dal mattino, per l’influencer è sicuramente una belle giornata ed anche per il web che si è svegliato ed ha potuto ammirare così tanta bellezza prima di tornare a lavoro. Magia pura, per Eleonora Incardona voto dieci.