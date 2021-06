Strage sulla A1, il bilancio è di 5 morti. “Un massacro”

Incidente fatale sull’A1, in corrispondenza di Piacenza, dove un furgone si è schiantato contro un tir che lo precedeva: il bilancio è di 5 morti

Oggi pomeriggio, un terribile massacro si è verificato all’altezza di Piacenza, in corrispondenza della bretella di collegamento tra le autostrade A1 e A21. Un furgone, con a bordo 5 persone che non sono state ancora identificate, avrebbe impattato violentemente contro un tir che lo precedeva, provocando uno schianto che i testimoni hanno definito “violentissimo“.

Nonostante l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e del 118, il bilancio è raccapricciante. Le 5 persone a bordo del furgone sono infatti morte sul colpo, senza che i sanitari potessero fare nulla per salvarle. Attualmente, la polizia sta indagando per riscostruire la dinamica dell’incidente, che si è rivelato un vero e proprio massacro.

Strage sulla A1, il bilancio è di 5 morti

Quest’oggi, giovedì 3 giugno, si è verificato un incidente mortale all’altezza di Fiorenzuola d’Arda, in provincia di Piacenza. Un furgone, con a bordo 5 persone, ha violentemente impattato contro un tir che lo precedeva, lungo la bretella di collegamento che unisce le autostrade A1 e A21. A bordo del furgone vi erano 5 persone, non ancora identificate dalla polizia, che purtroppo non sono sopravvissute all’incidente: dopo l’impatto, infatti, sono tutte morte sul colpo.

Inutile è stato l’arrivo tempestivo dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvarle. Secondo una prima ricostruzione, il tir era fermo nella carreggiata per via di un altro incidente, che stava impedendo il passaggio. La polizia ha immediatamente chiuso il tratto di autostrada dove è avvenuto l’impatto, così da effettuare tutti i sopralluoghi del caso. Le persone che hanno assistito, impotenti, al terribile urto, hanno parlato di uno scontro “violentissimo“.

Le dinamiche dell’incidente verranno chiarite nelle prossime ore dalla polizia. Al momento, non si sa nulla di preciso in merito alle 5 vittime dello scontro, che ha visto il furgone impattare violentemente contro il tir.