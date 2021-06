“Tale e Quale Show”, i nomi del cast stellare proposti da Carlo Conti

Nel cast del programma condotto da Carlo Conti potrebbero esserci dei nomi illustri molto amati dal pubblico di Canale 5.

Rai e Mediaset in queste settimane stanno riorganizzando i palinsesti in vista della prossima stagione autunnale, non mancano molti mesi e sono in ballo conduzioni e cast di importanti programmi della nostra tv nazionale.

Tra questi tornerà a settembre anche il varietà del venerdì sera di Rai 1 condotto da Carlo Conti, con una nuova edizione speciale che vedrà protagonisti personaggi famosi davvero d’eccezione.

In queste ore emergono le prime indiscrezioni su quello che sarà il cast di vip che potrebbero fare parte proprio di “Tale e Quale Show”. I nomi sono quelli di alcuni degli ex protagonisti del “Grande Fratello Vip 5”, condotto da Alfonso Signorini. Capiamo di chi si tratta.

Dopo il “Grande Fratello” potrebbero approdare su Rai 1: ecco chi sono i vip provinati

Le indiscrezioni sono sempre più forti e vorrebbero che tra i concorrenti provinati per partecipare al programma di Carlo Conti ci sia il concorrente classificatosi al secondo posto nella scorsa edizione del reality.

Parliamo di Pierpaolo Pretelli, medaglia d’argento dopo il vincitore assoluto Tommaso Zorzi, candidato per la sua grande capacità d’imitazione dimostrata anche dentro la Casa. Ma lui non sarebbe l’unico ex concorrente del programma a partecipare. Si accodano anche Rosalinda Cannavò e il nome della conduttrice Stefania Orlando.

La Orlando recentemente è stata opinionista de “La Vita in diretta” condotta da Alberto Matano e con molta probabilità potrebbe continuare la sua strada proprio sulla rete Rai. Rumors però vogliono che anche Maria Teresa Ruta e Guenda Goria si siano candidate al talent. Non ci resta che attendere la conferma ufficiale che verrà data nei prossimi mesi proprio dalla produzione del programma.