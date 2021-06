La cantautrice Levante è “Viva più di prima”. Sancisce il suo ritorno con un imperdibile progetto: le date ed i dettagli.

Una voce autentica e piena di vita è quella che afferma il tanto atteso ritorno della cantautrice e scrittrice di origini sicule Levante. L’artista, classe 1987, ha realizzato e tenuto amorevolmente serbo un nuovo progetto che adesso è pronto a varcare le soglie della pubblicazione.

Levante, in piena adolescenza, si trasferisce a Torino con la sua famiglia, per iniziare a distanza di pochi anni dal suo approdo nella città del nord Italia la sua promettente carriera nel mondo della musica. Nel suo percorso collaborerà con grandi artisti, tra cui il gruppo romano dei Tiromancino e più tardi con quello dei Negramaro. Uscito solamente lo scorso 21 maggio, il suo ultimo singolo dal titolo “Dall’alba al tramonto“, a distanza di soli quindici giorni adesso è per lei il turno di pubblicare una nuova creazione.

Levante, l’atteso ritorno ritorno con “Questo cuore non mente”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

“Ci stiamo svegliando dal sonno?“, scriverà l’artista nella didascalia alla sua ultimissima pubblicazione. Nello scatto, in cui indossa un abito verde speranza, Levante si tramuta in una promessa vivente. Sono poche le certezze per lei dopo questo incubo dell’ultima annata. Eppure Levante sente di affermare: “So, però, che in questa strada strana io vi ritroverò e mi sentirò viva. Viva più di prima“.

Ammette così il suo stato d’animo nell’annunciare l’uscita del suo nuovo libro. “Questo cuore non mente“, editato da Rizzoli, verrà presentato da Levante in una serie di tappe da intraprendere in alcune località della penisola italiana. E programmate interamente nel mese di giugno. Dunque, seguirà poi con immediatezza il caloroso invito dell’artista musicale a partecipare: “abbracciamoci come si può per adesso…con i libri in mano, con la musica a tutto volume. È bello tornare”.

Levante ringrazia infine tutti coloro che l’hanno sempre sostenuta, condividendo con i suoi fan le date in cui presenterà, tenendo la mano sul cuore come nel meraviglioso scatto, il suo ultimo testo. La presentazione sarà suddivisa in due modalità per la partecipazione. In totale vi saranno tre eventi online, fra cui l’8 giugno, ore 18:30 (su Facebook per La Feltrinelli e Rizzoli), l’11 giugno, ore 19:00, (su Instagram per Corriere) ed il 16 giugno, ore 8:30, (su Facebook per Ubik Librerie).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Infine in presenza al Maxxi – Museo Nazionale di Roma il 10 giugno, ore 21.00; a Ragusa il 13 giugno, ore 20.00; 14 giugno all’Evergreen Festival di Torino, ore 21.30; il 15 giugno a Dolo, Idolove Festival ore 18,30; ed infine al Passaggi Festival a Fano, il 18 giugno ore 19.30.