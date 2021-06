Un Posto al Sole anticipazioni 4 giugno: colpo di scena per Franco Boschi

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani. Franco ha deciso di mollare la presa ma qualcosa gli farà improvvisamente cambiare idea e tornare sui suoi passi

Pare che la presenza di Marina Giordano continuerà a rivelarsi preziosa per Roberto Ferri. I Cantieri sono in crisi da un po’ di mesi a questa parte e l’imprenditrice ha deciso di tornare a Napoli per aiutare il suo ex a risollevare la situazione dell’azienda. Le anticipazioni rivelano che l’aiuto di Marina si rivelerà davvero perfetto per Roberto e per i Cantieri: riusciranno ad averla vinta?

Un Posto al Sole anticipazioni della puntata di domani sera

Franco Boschi sta vivendo un periodo davvero difficile. Durante il periodo della crisi ai Cantieri, ha messo in scena le sue doti da investigatore privato per aiutare Roberto Ferri ad arrivare in fondo alla questione. Nonostante abbia deciso di tirarsene fuori, da lontano sta continuando a tenere d’occhio e questo in più di un’occasione lo ha messo in pericolo. Ora che aveva finalmente deciso di tirarsene fuori, verrà coinvolto un’altra volta da Biagio. Franco questa volta ha intenzione di rivolgersi alla polizia e, a supportarlo in questo momento drammatico, ci sarà la sua famiglia a non lasciarlo solo.

Con l’aiuto di Jimmy, Renato ha scoperto dell’esistenza del drone e lo sta usando per spiare Raffaele e avere così la prova che il portiere è nullafacente. Durante le ultime puntate, lo spionaggio non ha proprio dato i risultati sperati: riuscirà ad incastrarlo una volta e per tutte?