Uomini e donne arriva il nuovo tronista, il pubblico è impazzito

L’ultimo tronista di questa edizione del programma di Maria De Filippi, ha trovato non solo l’amore ma anche il lavoro. Ecco come.

Da poche settimane è terminata l’esperienza di Giacomo a ‘Uomini e donne’ e il ragazzo è al settimo cielo. Non solo perché ha trovato l’amore ma anche perché, grazie alla trasmissione, è riuscito a trovare il lavoro dei suoi sogni.

La relazione tra Giacomo e la corteggiatrice Martina procede a gonfie vele, infatti la due ormai fanno coppia fissa anche se, non abitando nella stessa città, non possono viversi con quotidianità ma ciò che conta è che si stanno conoscendo senza telecamere e si dichiarano felici e innamorati.

Intanto, però, un’altra bella notizia ha appagato i desideri di Giacomo. Il giovane, infatti, ha ricevuto una proposta irrinunciabile proprio da Maria De Filippi.

La nuova proposta di lavoro per Giacomo da parte di Maria De Filippi

A Nuovo Tv ha dichiarato: “Maria mi ha proposto di lavorare con lei come video-maker. Mi ha offerto un’opportunità incredibile, sono senza parole. Grazie a lei non ho trovato solo l’amore, ma anche il lavoro che sognavo”.

E poi ha specificato: “Ho deciso di dire si a mamma Maria e gliene sarò per sempre grato”.

Dunque, la lontananza con Martina potrebbe aumentare. Per il momento, infatti, Giacomo vive in Liguria mentre la ragazza in Lombardia, più precisamente a Bergamo. Gli studi e gli uffici di Maria De Filippi, invece, sono tutti a Roma quindi probabilmente l’ex tronista dovrà trasferirsi nella Capitale.

Che Martina deciderà di seguirlo? Per il momento i due avevano deciso di viversi alla giornata mantenendo la distanza. Chissà che non arrivi anche un annuncio di convivenza.