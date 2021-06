Violento incidente, perdono la vita un uomo ed una donna

Un violento incidente al centro della città siciliana fa perdere la vita ad un uomo ed una donna, terribile l’impatto.

Un terribile incidente ha reso protagonista la città di Palermo. Un forte impatto che ha provocato due vittime, un uomo ed una donna di cui ancora non si avrebbero le generalità. Nei pressi di via Ernesto Basile, lo scontro fatale è avvenuto tra una moto – uno scooter Piaggio Beverly – ed un’auto, BMW X3. Le vittime erano a bordo del motociclo: un uomo di 37 anni ed una donna di 29 anni.

Nonostante i repentini interventi del soccorso, giunti sul posto a nulla sono serviti i tentativi di rianimare i corpi. Le Forze dell’Ordine intervenute per i rilievi ed accertare le dinamiche del sinistro, ne hanno constatato il decesso.

Strade che diventano sempre più scenario di morte. Rimanendo in Sicilia ma precisamente a Patti – nella provincia di Messina- poche ore prima un’altra tragedia, un incidente nel quale ha perso la vita Marika Buttò, una giovane di 29 anni.

Violento incidente a Palermo, un altro episodio simile

Un altro incidente ha coinvolto la città, precisamente lungo l’autostrada A19 Palermo-Catania tra Trabia e Termini Imerese. Il conducente di un Daily perde il controllo del mezzo, uno dei due passeggeri dell’autocarro viene sbalzato fuori e perde la vita a seguito dell’impatto, aveva 44 anni. Illeso invece sia l’autista che l’altro passeggero.

Ore sicuramente pesanti per l’intera regione che si è trovata al centro di queste tragedie che succedono purtroppo con frequenza. A Catania, un gruppo molto attivo sui social – Lungomare Liberato – dà voce ai disservizi e problemi della città e in primis sulla sicurezza delle strade. Non a caso, proprio sabato 5 giugno – si legge sul post Instagram – un incontro per ricordare una delle ultima vittime della strada nella città etnea.

“…si terrà a Catania la Critical Mass (una pedalata per chiedere strade sicure) in ricordo di Joshua La Rosa, ciclista ucciso da un’automobilista, la settimana scorsa, in via Passo Gravina, mentre era in bicicletta”.

Un modo per porre l’accento su una piaga che purtroppo investe l’intero territorio.