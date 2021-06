Adriano Celentano va poco fuori casa, il motivo che non lo fa uscire

Adriano Celentano insieme alla moglie – Claudia Mori – avrebbero deciso di non uscire più di casa per un motivo ben preciso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriano Celentano (@adriano_celentano_life)

Adriano Celentano sicuramente non ha bisogno di presentazioni. Il Molleggiato è un artista che nella sua vita ha dato veramente tanto al panorama musicale italiano, evolvendosi decenni dopo decenni e portando sempre pezzi di successo apprezzatissimi e capaci di far emozionare diverse generazioni. Numerosi anche i film in cui l’artista ha preso parte, oggi considerati dei veri e propri cult.

Non è presente sui social, ma le numerose pagine a lui dedicate e gestite dai fans dimostrano chiaramente come Celentano sia nel cuore degli italiani. Tantissime le foto che lo immortalano da giovane così come gli scatti più recenti. Tuttavia, ottenere foto recentissime di Celentano è impossibile in quanto ha ammesso di non uscire più di casa per un motivo ben preciso. Lo stesso infatti l’avrebbe dichiarato nel corso di un’intervista telefonica lasciando basiti i telespettatori.

Adriano Celentano, il motivo della sua decisione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriano Celentano (@adriano_celentano_life)

La rivelazione sarebbe trapelata nel corso del programma condotto da Mara Venier, “Domenica IN”, lasciando di stucco anche la padrona di casa. Con l’occasione di fare gli auguri alla giornalista Giovanna Botteri per il compleanno, ha ammesso che da oltre un anno lui e la moglie hanno deciso di non uscire da casa, a causa proprio della pandemia.

“Io e Claudia non usciamo più di casa, praticamente da un anno” e con l’ironia che lo contraddistingue prosegue, “proprio l’altro ieri ci hanno portato il vestito a righe“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Adriano Celentano (@adriano_celentano_life)

Sulla questione vaccino l’artista ha ammesso di non essersi sottoposto ad alcuna somministrazione nel corso della sua vita ma di essere in questo caso favorevole e di volerlo fare insieme alla inseparabile moglie.