Antonella Mosetti in una hit dell’estate, una sorpresa piacevole-FOTO

Antonella Mosetti si apre verso nuovi orizzonti. Esce con un feat per la primissima volta. La canzone si chiama Viva l’estate di Mario Forte. La showgirl ha appena condiviso un pezzo del video dove si vede lei che tiene in mano un cocktail mentre balla e canta. Nella didascalia ha scritto:“Fuori ora!! La mia feat Viva l’estate con Mario Forte. Ascoltate e la voglia di ballare vi terrà compagnia tutta l’estate”.

Antonella Mosetti diventa cantante per un giorno

Si sa che quando arriva l’estate inizia la gara per eleggere le hit più belle. Quest’anno abbiamo già cominciato con il botto. Il fantastico Fred De Palma che non ne sbaglia una, ha proposto il suo nuovo brano raeggeton “Ti raggiungerò”. Poi c’è Arisa con gli Autogol e Ludwig che hanno ideato una hit unica e che fa davvero ballare per la nazionale di calcio che quest’anno gioca gli Europei. Una nuova hit potrebbe essere inaspettatamente quella di Antonella Mosetti, che nel frattempo si è improvvisata cantante per un giorno al fianco di Mario Forte. I due hanno dato vita ad una canzone fresca ed estiva che farà certo venire voglia di cantare e ballare.

La musica si sente subito che è adatta a ballare e fa venire proprio voglia di ballare su una spiaggia con un cocktail in mano insieme a tanti amici. Insomma tutti i balletti di tik tok fatti dalla showgirl sono serviti a qualcosa. La Mosetti ha anche rivelato nelle stories instagram che chi commenta e mette mi piace sotto al video su youtube vincerà una vacanza meravigliosa per due persone. In tantissimi hanno già ripostato il video della showgirl scrivendo Viva l’estate. Insomma il brano è decisamente destinato ad essere una delle hit dell’estate e la Mosetti non potrebbe essere più contenta di così. Per rilassarsi poi la Mosetti fa a farsi massaggiare da un dottore specializzato.

Condivide poi un messaggio che le ha mandato un fan molto dolce:“Sei adorato e apprezzata praticamete da chiunque. basta un tuo sguardo, magari particolare per essere stimata per ricevere tanti elogi una qualità bellissima peculiare. Tienitela stretta”. Dunque si può dire che l’uscita del singolo ha già ottenuto molto successo.