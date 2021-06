Asia Argento e quel bacio che le ha creato non pochi problemi – VIDEO

Torna l’appuntamento con “Verissimo – Le storie”, che domani riproporrà l’intervista all’amatissima Asia Argento: il bacio che le creò non pochi problemi. Ve lo ricordate?

Domani, sabato 5 giugno, torna l’appuntamento con “Verissimo – Le storie“, lo spin-off del celebre talk show condotto da Silvia Toffanin. Dopo una stagione televisiva ricca di successi e contrassegnata da ascolti clamorosi, gli autori hanno deciso di riproporre le vecchie interviste del programma, così da tenere compagnia ai telespettatori ancora per 5 settimane.

Nella puntata di domani, il pubblico avrà modo di godersi nuovamente l’intervista ad Asia Argento. L’attrice, aprendo le porte del proprio cuore alla conduttrice, le aveva raccontato della propria infanzia burrascosa, e dei numerosi episodi di violenza riguardanti sua madre. La maggior parte dei fan, tuttavia, non è a conoscenza di un fatto che aveva creato non pochi problemi alla conduttrice: un bacio, in particolare, aveva sollevato una miriade di polemiche. Ve lo ricordate?

Asia Argento e il bacio che le creò non pochi problemi – VIDEO

Nella puntata di “Verissimo – Le storie” che sarà trasmessa domani pomeriggio, verrà riproposta l’intervista ad Asia Argento. L’attrice, all’epoca, aveva fatto delle rivelazioni sconvolgenti sul suo passato, ammettendo di aver subito delle violenze fisiche da parte di sua madre. Un racconto estremamente delicato, che aveva lasciato Silvia Toffanin senza parole.

Successivamente, la Argento aveva anche parlato delle accuse di molestie nei confronti del regista Rob Cohen: accuse che avevano fatto molto scalpore. In pochi, tuttavia, sono a conoscenza di un episodio altrettanto controverso della vita professionale di Asia, che aveva ugualmente generato una serie di polemiche. Si tratta di una scena contenuta all’interno del film “Go Go Tales“ (2017), in cui l’attrice si lanciava in un bacio appassionato con un Rottweiler. Un film che, a posteriori – come rivelato dalla Argento -, quest’ultima si sarebbe volentieri risparmiata.

La Argento, all’epoca, si era detta alquanto turbata per via della pellicola. I media, infatti, parlarono di lei solamente in virtù della scena controversa, senza menzionare le sue doti interpretative.

