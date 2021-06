“Beautiful”, anticipazioni puntata 5 giugno: lo schiaffo

Beautiful, anticipazioni 5 giugno: Thomas è pronto a lasciare Zoe all’altare per tornare da Hope. La modella reagisce male.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Thomas apprestarsi a sposare Zoe con la convinzione che Hope non permetterà lo svolgersi della cerimonia. Il Forrester ha infatti origliato una conversazione tra la Logan e Douglas nella quale la ragazza sosteneva di essere pronta a fare di tutto per stargli accanto. In realtà la ragazza ha intenzione di interrompere il matrimonio, ma solo per smascherare Thomas e dimostrare che i suoi sentimenti nei confronti di Zoe non sono sinceri. La Logan è d’accordo sia con Liam che con Steffy, entrambi convinti che Thomas vada fermato prima che rovini la vita della modella e di suo figlio.

Beautiful, anticipazioni 5 giugno: Bill pensa a Brooke

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope interromperà davvero il matrimonio di Thomas e Zoe presentandosi all’inizio della navata con indosso un abito da sposa. Alla vista della Logan, mano nella mano con suo figlio Douglas, Thomas sarà pronto a mandare all’aria il suo matrimonio con Zoe. Ferita dal comportamento del Forrester, la Buckingham lo schiaffeggerà di fronte a tutta la famiglia.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Bill non smetterà di pensare a Brooke e al bacio che si sono scambiati di nascosto da Ridge e Katie. Parlando con il figlio Wyatt, il ricco magnate ammetterà di non aver mai capito perché la Logan continui a voler salvare il suo matrimonio con Ridge. Secondo lui lo stilista sta compiendo un grosso errore a dare priorità a suo figlio piuttosto che a sua moglie.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, sabato 5 giugno, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione.