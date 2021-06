L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni ha partecipato al suo primo evento mondano post-Covid, e il suo outfit è già il più osservato (e invidiato) del web. Lasciamoci incantare…

L’evento è stato organizzato da Bulgari al Teatro Alla Scala di Milano. Chiara Ferragni è stata tra i partecipanti, felice di vedere come le nostre vite pian piano ricomincino a prendere un’apparenza di normalità.

All’inizio di questa settimana, l’influencer più amata dagli italiani ha fatto il vaccino anti-Covid ed ha invitato i suoi followers a seguire il suo esempio il prima possibile.

Ieri, l’imprenditrice digitale si è trovata al centro del mirino di due eventi: uno spiacevole e uno piacevole. Il primo l’ha voluta a combattere contro dei complottisti del web che l’hanno accusata di aver inscenato una finta iniezione, l’altro invece l’ha vista partecipare in qualità di ambassador internazionale al primo evento mondano post-Covid di Bulgari.

Il brand ha lasciato la capitale e si è diretto al Teatro Alla Scala di Milano per presentare la sua nuova collezione di Alta Gioielleria, Magnifica, che l’ha visto per la prima volta collaborare con la designer francese Mary Katrantzou, la quale ci ha regalato una sua personale interpretazione del celebre serpente.

Per quest’occasione, Chiara Ferragni ha indossato un meraviglioso e fiabesco abito avorio Dior, arricchito da borsa e gioielli coordinati firmati ovviamente Bulgari.

Un concerto privato organizzato dal brand italiano, dal 2012 proprietà del gruppo francese LVMH.

Chiara Ferragni, ospite della serata, ha optato per un abito Dior a dir poco incantevole. Il marchio francese ha vestito tutti gli appuntamenti più importanti della vita dell’imprenditrice, dal matrimonio a questo maestoso concerto che l’ha vista in un vestito plissé in una nuance champagne.

Il modello appartiene alla collezione Autunno Inverno 2020 2021 e prevede una gonna lunga e sinuosa. Ma il punto forte è il corpetto: decorato sulla schiena e sotto il seno con delle corde ton sur ton.

Con quest’abito facciamo un salto in una dimensione onirica, principesca, da cui scegliamo di non far ritorno e lasciarci coinvolgere appieno quando scopriamo che Chiara Ferragni l’ha reso ancora più ammaliante aggiungendo gli accessori Bulgari.

Una mini-bag dorata della collezione Serpenti, il chocker in oro e diamanti e gli orecchini pendenti scintillanti, en pendant con la tonalità dell’abito stile impero.

Ad accompagnarla durante questo evento non c’è il marito Fedez, probabilmente rimasto con Leone e Vittoria, ma la mamma Marina di Guardo, nel suo abito rosso firmato Atelier Emé.

Una serata di ripartenza verso la normalità, un ritorno al mondo come lo avevamo ben conosciuto e che ora quasi ci resta difficile da immaginare.

Prendiamo l’esempio di Chiara: brilliamo e lasciamoci coinvolgere dall’inizio della bella stagione.